Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'den randevu istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anayasa değişiklik teklifini görüşmek üzere çarşamba günü Meclis'te bir araya geleceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüşme isteğini Bahçeli'ye iletti. MHP kaynakları, Bahçeli'nin bu talebe olumlu yanıt verdiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, birinci tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin çarşamba günü saat 12.00'de, Meclis'te bir araya gelecek.

Birinci tur görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM İçtüzüğü gereği, iki gün ara verildikten sonra ikinci tur görüşmelere başlanabiliyor. Pazar günü akşam tamamlanan birinci tur görüşmelerin ardından ikinci tur 18 Ocak Çarşamba günü başlayacak.

CHP LİDERİ NE DİYECEK?

Habertürk TV'nin edindiği bilgilere CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin tezlerini, anayasa değişikliğine neden karşı çıktığını anlatacak.

CHP Lideri'nin Bahçeli'ye "tarihi bir sorumluluk altındasınız" mesajı vermesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliği oylamasına dakikalar kala yapılacak görüşmede MHP'nin de tavrını gözden geçirmesini isteyeceği belirtiliyor.

İki isim en son Başbakan Yıldırım'ın çağrısıyla Köşk'te biraraya gelmiş, o görüşmede Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu HDP ile birlikte hareket etmekle suçlamıştı.