Muş'ta keşif yapan terörist yakalandı

Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, valilik önünde eylem için keşif yapan PKK'lı teröristi yakaladı.

Muş Valiliği ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eylem öncesi keşif yapmak üzere gizliden fotoğraf çekimi yapan bir şahıs takibe alındı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, titiz bir şekilde çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak teröristi suçüstü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen teröristin Muş'ta planlanan eylem için önceden keşif yapıp, fotoğraf çekimi yaparak terör örgütüne verdiği tespit edildi.

PKK/KCK adına keşif faaliyeti yapan terör örgütünün sözde istihbarat elemanı A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan açıklamada, emniyet müdürlüğü ekiplerince 06-13 Ocak tarihlerinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünce illerimizde valilere, kayyumlara, emniyet müdürlerine, adli idarecilere, kamu binalarına, havaalanları ve stratejik tesislere yönelik araçlı ve militanları vasıtası ile bombalı intihar eylemlerinin artırılması talimatları üzerine, yine örgütün içerisinde NLP adı ile bir istihbarat biriminin kurulduğu, bu tür eylemlerin keşif ve tespitlerinin bu grup tarafından yapılmasının kararlaştırıldığı bilgisi üzerine yürütülen çalışmalarda, Muş Valilik binasına yönelik eylem için keşif yapıldığının tespit edilmesi üzerine, keşfi yapan PKK/KCK Terör Örgütü üyesi bir şahıs yakalanmıştır. Tahkikat içeriğinde, Valilik binasının çekilen fotoğrafları ele geçirilmekle birlikte şüphelinin sosyal medya hesaplarında PKK/KCK terör örgütünün kırsalda bulunan üyelerinin bulunduğu videoları yayınladığı da tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen teröristin, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandığı kaydedilen açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.