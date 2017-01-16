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18 yaşındaki kızını istismardan tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, 18 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 18:43:34 Güncelleme: 18:45:23 AA

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, 18 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Z.B. babası tarafından taciz edildiğini, çalıştığı işyerindeki arkadaşlarına anlattı.

Arkadaşlarının polise yaptığı şikayet üzerine Z.B'nin babası A.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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