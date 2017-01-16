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Melih Gökçek'ten tweet açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Bazıları, İnönü ile ilgili tweetimi başkalarına mal etmek için tweet atıyormuş. Konuyu sulandırmayın" dedi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 18:51:18 Güncelleme: 18:55:26 AA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Milli Eğitim müfredat taslağında, bazı bölümlerden İsmet İnönü'nün çıkarıldığına ilişkin attığı tweetini yanlış yorumlayanlara tepki göstererek, "Bazıları, İnönü ile ilgili tweetimi başkalarına mal etmek için tweet atıyormuş. Konuyu sulandırmayın. Tweet, münhasıran İsmet İnönü ile ilgilidir." açıklamasında bulundu.

Gökçek, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim müfredat taslağında yer alan bazı bölümlerden İsmet İnönü'nün çıkarıldığına ilişkin attığı tweet'ine yönelik, bazı kişilerin yanlış yorumlarda bulunduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından "Camileri satan, pek çok masumun kanına giren dönemlerin başbakanı ve cumhurbaşkanının okul kitaplarından çıkarılması, geç kalmış bir olaydır" tweet'ini paylaşan Gökçek, bazı kullanıcıların bu mesajı başkalarına mal etme gayreti içine girdiklerini kaydetti. Gökçek, "Bazıları İnönü ile ilgili tweetimi başkalarına mal etmek için tweet atıyormuş. Konuyu sulandırmayın. Tweet, münhasıran İsmet İnönü ile ilgilidir." ifadelerini kullandı.

Gökçek, açıklamasını kendi twitter hesabından da paylaştı.

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