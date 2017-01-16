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Mersin'de bin 800 yıllık kitabı satmak isteyen zanlı yakalandı

Mersin'de bin 800 yıllık piyasa değeri 1 milyon lira olan tarihi İbranice kitabı satmak isteyen zanlı gözaltına alındı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 19:32:37 Güncelleme: 19:35:12 DHA

Mersin'in Erdemli İlçesinde ceylan derisi üzerine işlenmiş, İbranice el yazmaları bulunan bin 800 yıllık kitabı satmaya çalışan bir kişi yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser bir kitabın satılacağı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları F.Y'yi Kargıpınarı Mahallesi'nde ceylan derisi üzerinde İbranice el yazması bulunan, 7 yapraklı kitabı satmaya çalışırken gözaltına aldı.

Uzman ekipler tarafından yapılan incelemede el yazması kitabın bin 800 yıl önceki dönemlere ait olduğu ve piyasa değerinin 1 milyon lirayı bulduğu öğrenilirken, zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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