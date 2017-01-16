16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Kayseri
GÜNDEM

Kayseri'de belediye binasında yangın

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi hizmet binasının çatısında, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 20:24:20 Güncelleme: 21:26:06 AA

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi hizmet binasının çatısında yangın çıktı.

Merkez Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak'ta bulunan Kocasinan Belediyesi hizmet binasının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, belediyenin hizmet binasında çıkan yangına ilişkin, "Çatıda tamirat vardı. Yangının da bundan dolayı çıktığını tahmin ediyoruz. Yangın şu anda ekipler tarafından kontrol altına alınmış durumda." dedi.

Olay yerinde yangın söndürme çalışmalarını takip eden Çolakbayraktar, yetkililerden yangının çıkışı nedeniyle ilgili bilgi aldı.

Dana sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Çolakbayraktar, çatıda tadilat olduğunu ve akşam saatlerinde de binanın çatı katında yangın çıktığını söyledi.

Yangının ekipler tarafından kontrol altına alındığını belirten Çolakbayraktar, "Akşam saatlerinde binamızın çatı katında bir yangın çıktı. Çatıda tamirat vardı. Yangının da bundan dolayı çıktığını tahmin ediyoruz. Yangın şu anda ekipler tarafından kontrol altına alınmış durumda. Yangının katlara inmesi söz konusu değil. İtfaiye ekipleri de bu konuda yoğun bir çaba sarfediyorlar." dedi.

Diğer yandan yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alıp söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kayseri'deki terör saldırısında gözaltı sayısı 23'e çıktı
GÜNDEM

Kayseri'deki terör saldırısında gözaltı sayısı 23'e ...
Kayseri Komando Tugayı 5 günde 23 şehit verdi
GÜNDEM

O tugaydan 5 günde 23 şehit!
Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
GÜNDEM

Cani koca eşini bıçaklayarak öldürdü
Kayseri'de patlamada yaralanan asker: Vatana canım feda
GÜNDEM

Kayseri'de yaralanan askerden duygulandıran sözler
Er Halit Kapıkullu: "Arkadaşlarım sessizce şehit oldu"
GÜNDEM

O selfie'yi çeken asker çarşı izinlerini anlattı!
Kayseri'de kullanılan aracın plakası sahte çıktı
GÜNDEM

Kayseri'de kullanılan aracın plakası sahte çıktı
Binali Yıldırım: 340-343 bandında oy bekliyorum
GÜNDEM

BAŞBAKAN BEKLEDİĞİ OYU AÇIKLADI
Cinsel istismarla suçlanan kocasını böyle savundu
GÜNDEM

CİNSEL İSTİSMARLA SUÇLANAN KOCASINI BÖYLE SAVUNDU!
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar
GÜNDEM

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR
Reina saldırganına düzenlenen operasyondan görüntüler
GÜNDEM

REİNA SALDIRGANININ YAKALANDIĞI EVDE BULUNAN İLGİNÇ NOT!
Emniyet'ten şüpheli paket uyarısı
GÜNDEM

DİKKAT! ŞÜPHELİ PAKET GÖRDÜĞÜNÜZDE FLAŞLI FOTOĞRAF ÇEKMEYİN! ÇÜNKÜ...
Şırnak'ta parçalanmış kredi kartı slipinden katil zanlısı yakalandı
GÜNDEM

PARÇALANMIŞ KREDİ KARTI SLİPİNİ TEK TEK BİRLEŞTİRİNCE...