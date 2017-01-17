17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Devlet Bahçeli
GÜNDEM

Devlet Bahçeli'den anayasa açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni anayasa görüşmeleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 20:54:15 Güncelleme: 17 Ocak 2017 Salı, 09:22:24 HABERTURK.COM

Sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır'daki terör saldırısını kınarken Meclis'teki anayasa görüşmeleri hakkında önemli ifadeler kullandı.

İşte Bahçeli'nin açıklamaları;

"Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, polis servis aracının geçişi sırasında önceden tuzaklanan elyapımı patlayıcının infilakı acımıza acı katmıştır. Bu saldırıda 4 polis şehit, 1’si ağır olmak üzere 2 polisimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı temennisinde bulunuyor, terörizme ve teröristlere lanet olsun diyorum."

'MECLİS UMUTLARI BOŞA ÇIKARMAMIŞTIR'

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifinin birinci tur görüşmeleri dün itibariyle tamamlanmıştır. Milletvekillerimizi uzun ve yorucu çalışmalarından dolayı kutluyor, başarılarının devamını niyaz ediyorum. Bir hafta boyunca Gazi Meclisimiz olağanüstü bir çalışma performansı sergileyerek kendisine bağlanan umutları boşa çıkarmamıştır. 18 Maddelik Anayasa Değişiklik Teklifinin ilk etabı beklendiği üzere yoğun, heyecanlı, gerilimli ve hatta zaman zaman çalkantılı geçmiştir. Milli iradenin tecelligahı Meclisimiz Türkiye’nin ayak bağlarından kurtulması, sırtındaki kamburlardan uzaklaşması için devreye girmiştir.

"CHP OLMADIK YOLLARA SAPMIŞTIR"

"TBMM’nin çalışmasını engellemeye, milletvekillerinin demokratik ve siyasi tercih hakkını sabote etmeye dönük çabalara da hız verilmiştir. Milletten ümidini kesen CHP yönetimi, milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara sapmıştır. TBMM’nde yaşanan kürsü işgalleri, kavga sahneleri, ucuz oyunlar, isnat ve iftiraya varan siyasi söylemler muhataplarını mahcup edecektir. Milli Mücadele’de destan yazan aziz Türk milletine nasıl ve hangi tür hükümet etme sistemini tercih ettiğini sormanın neresi yanlıştır?"

"MİLLETİN KADERİNE SAHİP ÇIKMA HAKKINI GASP ETMEYE KALKIŞTILAR"

"15 Temmuz’da tankın önüne yatan, gökyüzündeki darbeci uçaklara adeta pençe atan kahraman millete makus güvensizlik nasıl yorumlanmalıdır? Fiili durumdan şikâyetçi olup da bunun önlenmesi ve örselenmesi konusunda felç geçirmiş gibi hareketsiz duranlar ne anlatmaktadır? Egemenliğin sahibi olan Türk milletine tarihi nitelikli ve bizzat istikbalini ilgilendiren bir konuda görüşünü sormanın neresi hatalıdır? CHP ve yanında hizalanmış kaos ittifakı akla hayale gelmedik senaryolarla milletin kaderine sahip çıkma hakkını gasp etmeye kalkıştılar. Partimizin çok değerli milletvekillerinin telefon numaraları afişe edildi. Sosyal medyadan her türlü tezvirat ve dedikodu dolaşıma sokuldu."

"MİLLİ UZLAŞMA İHANETİ GÖMER, İTHAMLARI SÖKER"

"Sözde özgürlük ve demokrasi şampiyonları ille de hayır temposu tutarken,evet tercihini bastırmak için despotça ve tahammülsüzce hareket etti. Uzlaşma, sorumluluk ruhuyla milli şuuru buluşturmuş siyasi bir vicdanda vasat ve varlık bulur. Milli uzlaşma ihaneti gömer, ithamları söker. Aynı ırmakta iki defa yıkanma hevesi abestir. Türkiye abes siyaset mantığını elinin tersiyle itecek, hızını kesen ağırlıkları atacaktır. Muhtemel kaos hazırlıklarını, kriz salgınlarını, anti demokratik arayış ve özlemleri milletçe göğüsleyip peşinen etkisizleştirmek zorundayız. İnançları mumdan olanların ateşle imtihana girmeleri sonuçsuz ve boş bir çabadır. Millete korku salanların emelleri kursaklarında kalacaktır."

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ MİLLETİMİZİN ÖNÜNE GELECEKTİR"

"Yıllarca rejim üzerinden siyaset kurgulayanların, asıl rejim muhalifi müfsitler olduğunu görmek, bilmek, anlamak lazımdır. Allah’ın izniyle Çarşamba günü başlayacak ikinci tur görüşmelerinden sonra Anayasa Değişikliği milletimizin önüne gelecektir. İnancım budur. Milletten yana görünüp yine millete güvensiz ve duyarsız kalanlar bir kez daha çuvallayacaklar ve yüzleri kızarmaktan kurtulamayacaktır."

"SİNSİ FAALİYETLERİ DİKİŞ TUTMAYACAKTIR"

"Türkiye sıkıştığı dar alandan çıkacaktır. Türk milleti birliğini, dirliğini ve bekasını mahfuz tutarak geleceğe korkusuzca yürüyecektir. Ortak milli çıkar, kişisel gaye ve hırslara kurban edilmeyecektir.Hizip odaklarının kuru gürültüleri,sinsi faaliyetleri dikiş tutmayacaktır. Fırtınalı denizlerde seyir halindeyken, felaketlerden uzak durmak için hem doğru pusula, hem de rota düzeltmeleri şarttır. Yapılan budur. Mevzi kurtuluş çareleri aramaktansa, maziyi kucaklayıp muzaffer bir ülkenin huzurlu geleceğini planlamak zarurettir. Amaç da bu olmalıdır."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 11
  • Misafir 8 saat önce
    Çok güldüm.....
  • Misafir 10 saat önce
    İyiki sizin gibi devlet adamlarımız var Allah uzun ömürler versin Bahceli
  • Misafir 18 saat önce
    helal olsun Bahçeli. Kılıçdaroğlu'nun randevu talebini de reddedin.
  • Misafir 18 saat önce
    Agziniza ve yureginize saglik sayin Bahceli.Haddini bilmeyenlerin hadlerini bildirmissiniz.
  • Misafir 18 saat önce
    Mhp tarihini yerlere gömdün
  • Misafir 18 saat önce
    helal bahçeliii
  • Misafir 18 saat önce
    chp dün neyi savunuyorsa bügün de onu savunuyor. sen napıyon püskevitçi
  • Misafir 18 saat önce
    HDP ile aynı yolda ilerleyen partiden ne hayır gelir.
  • Misafir 18 saat önce
    Bahceli sen yoldan cikansin
  • Misafir 18 saat önce
    iste devletin adami iste devlet iste millet helal olsun bahceliye iste bu
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Demirtaş için 142, Yüksekdağ için 83 yıl hapis istemi
GÜNDEM

İşte Demirtaş ve Yüksekdağ için istenen ceza
AK Parti'li Necdet Ünüvar'dan "Recep İvedik 5" filmine tepki
GÜNDEM

AK Partili vekilden Recep İvedik mektubu
CHP'li Tanju Özcan'ın aracı kaza yaptı
GÜNDEM

Meclis'te 'görünmez' kaza!
Devlet Bahçeli'nin sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt
GÜNDEM

Bahçeli'nin o sözlerine CHP liderinden ilk yanıt
Nazlıaka'nın CHP'den ihracının iptal talebine ret
GÜNDEM

Nazlıaka'nın ihraç itirazına ret
Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı
GÜNDEM

16 gün kaçabildi! İşte operasyonun perde arkası
Emniyet'ten şüpheli paket uyarısı
GÜNDEM

DİKKAT! ŞÜPHELİ PAKET GÖRDÜĞÜNÜZDE FLAŞLI FOTOĞRAF ÇEKMEYİN! ÇÜNKÜ...
Binali Yıldırım: 340-343 bandında oy bekliyorum
GÜNDEM

BAŞBAKAN BEKLEDİĞİ OYU AÇIKLADI
Cinsel istismarla suçlanan kocasını böyle savundu
GÜNDEM

CİNSEL İSTİSMARLA SUÇLANAN KOCASINI BÖYLE SAVUNDU!
Şırnak'ta parçalanmış kredi kartı slipinden katil zanlısı yakalandı
GÜNDEM

PARÇALANMIŞ KREDİ KARTI SLİPİNİ TEK TEK BİRLEŞTİRİNCE...
Ayhan Bilgen: Halklar ve özgürlükler için 'hayır' diyeceğiz
GÜNDEM

"HALKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER İÇİN 'HAYIR' DİYECEĞİZ"
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar
GÜNDEM

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR