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Pınar Türkan Şit
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15 yaşındaki Pınar Türkan Şit'ten 2 gündür haber alınamıyor

Muğla'da iki gün önce işyerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Pınar Türkan Şit'i arama çalışmaları sürüyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 21:20:41 Güncelleme: 21:22:37 DHA

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Pınar Türkan Şit'i bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Olay, Tepe Mahallesi'nde evvelsi gün gündüz saatlerinde meydana geldi. Pınar Türkan Şit, ananesi Türkan Öke'yi işyerinde ziyaret ettikten sonra eve gitmek üzere işyerinden ayrıldı.

Öke, kendisiyle birlikte yaşayan torunundan geç saatlere kadar haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Şit'in arkadaşlarının evlerini kontrol eden polis, genç kızı bulamayınca MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Polisin, kamera kayıtlarında Kapalı Çarşı'da yürürken tespit ettiği Şit'i bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Öte yandan torununun bir an evvel bulunmasını isteyen Öke, "Torunum daha çok küçük. Cumartesi saat 17.30'da yanımdan ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alamadık. Ne olur görenler duyanlar haber versin. Çocuklarımız kötü niyetli insanların eline geçmesine izin vermeyelim" dedi.

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