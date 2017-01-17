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Prof. Dr. B.E hastası N.M
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İstanbul'da profesörle hastanın ‘taciz ve parmak koparma’ davası

İstanbul’daki bir üniversite hastanesinde görevli Prof. Dr. B.E. arkadaşı olan hastası N.M'yle "taciz iddiasıyla mahkemelik oldu

17 Ocak 2017 Salı, 02:30:47 Güncelleme: 07:39:19

İstanbul’daki bir üniversite hastanesinde görevli kadın doğum uzmanı Prof. Dr. B.E.’nin, arkadaş olduğu hastası N.M.’yle yaşadığı ‘taciz’ kavgası mahkemelik oldu. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan dava dosyasındaki iddialara göre olay şöyle gelişti: Prof. Dr. B.E. (64) ile N.M. (39) 2001 yılında, hasta-doktor olarak tanıştı.

TACİZ İDDİASI

İkili, zamanla arkadaş oldu. 2013’te N.M.’nin eşinden boşanması üzerine görüşmeleri sıklaşan prof. ve hastası 24 Eylül’de B.E.’nin evinde buluştu. Akşam yemeği yiyen ikili, alkol aldıktan sonra sohbete başladı. Prof. Dr. B.E., kanepeye uzanarak N.M.’nin yanına oturmasını istedi. Genç kadın saçlarını okşayan ve beline sarılan doktoruna ‘yapma’ deyince tartışma çıktı.

B.E., genç kadının gitmesini engelleyip üzerine yüklendi. B.E.’nin kapıyı kilitlemesi üzerine N.M. cama koşup yardım istedi. Genç kadın, bağırmaması için ağzını kapatan B.E.’nin 2 parmağını ısırdı. Başparmağı kopan profesörün elinden testislerini sıkarak kurtulan N.M., kapıya koştu, komşulardan yardım istedi. Prof. Dr. B.E. ise kopan parmağını komşularının yardımıyla bularak hastaneye koştu.

KARŞILIKLI DAVA

Tarafların şikâyeti üzerine savcılık Prof. Dr. B.E. hakkında ‘cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 22, N.M. hakkında da ‘kasten yaralama’dan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Savcı, N.M.’nin suçunun ‘meşru müdafaa’ kapsamında değerlendirilmesini istedi.

İfadesinde N.M.’nin iddialarının gerçek dışı olduğunu belirten Prof. Dr. B.E. kendini şöyle savundu: “Evime geldi zeytinyağlı dolma getirdi. Ayrıldığı eşi ile ilgili sorunları konuştuk. Eski eşi ve ailesiyle olan sorunlarda hatalı olduğunu söyleyince ‘Gidiyorum’ dedi. Tuzla’dan gelmişti, vakit geçti. Gitmemesini söyledim. Bana hakaretler etti. Birden cama çıkarak ‘İmdat beni öldürüyorlar’ diye bağırdı. Psikopat bir kadının davranışları ile karşı karşıya kaldığımı anladım. Çevreye rezil olmamak için ağzını kapadım.”

Profesör ve hastası arasındaki dava, önümüzdeki günlerde başlayacak. 

Hayati ARIGAN/İSTANBUL

 
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YORUMLAR 2
  • Misafir 7 saat önce
    Adalet profesöre bakalım nasıl tecelli eder
  • Misafir 8 saat önce
    ne günlere kaldık ya rabbi
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