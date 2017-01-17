İşte teröristin yakalandığı o ev!

Yılbaşı gecesi Reina'daki silahlı saldırıyı düzenleyen saldırgan Esenyurt'ta polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Saldırganın saklandığı evin içi HABERTÜRK ekibi tarafından böyle görüntülendi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER