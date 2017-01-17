İşte teröristin yakalandığı o ev!

Yılbaşı gecesi Reina'daki silahlı saldırıyı düzenleyen saldırgan Esenyurt'ta polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Saldırganın saklandığı evin içi HABERTÜRK ekibi tarafından böyle görüntülendi.
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YORUMLAR 10
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Misafir 47 dakika öncekimseye oturum verilmesin00
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Misafir 2 saat önceturk vatandası ile evli olmayan kimseye oturum vermeyin cok kolay oturum veriyoruz30
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Misafir 2 saat önceArkasindakiler ogrenilince beslemek yok00
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Misafir 2 saat öncebu evi onlara kiralayan kişiyi de sorgulayın30
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Misafir 2 saat önceAynen bu ev sahibi tutuklanmalı30
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Misafir 3 saat öncebu evi buna kiralayanda en ağır şekilde cezalandırılmalı183
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Misafir 6 saat öncebu kişilere nasıl kiralanıyor bu evler???360
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