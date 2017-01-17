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reina saldırganının yakalandığı ev
GÜNDEM

İşte teröristin yakalandığı o ev!

HABERTÜRK ekibi Reina'daki silahlı saldırıyı düzenleyen saldırganın operasyonla yakalandığı evi görüntüledi

17 Ocak 2017 Salı, 09:16:13 Güncelleme: 11:54:53

Yılbaşı gecesi Reina'daki silahlı saldırıyı düzenleyen saldırgan Esenyurt'ta polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Saldırganın saklandığı evin içi HABERTÜRK ekibi tarafından böyle görüntülendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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YORUMLAR 10
  • Misafir 47 dakika önce
    kimseye oturum verilmesin
  • Misafir 2 saat önce
    turk vatandası ile evli olmayan kimseye oturum vermeyin cok kolay oturum veriyoruz
  • Misafir 2 saat önce
    Arkasindakiler ogrenilince beslemek yok
  • Misafir 2 saat önce
    bu evi onlara kiralayan kişiyi de sorgulayın
  • Misafir 2 saat önce
    Aynen bu ev sahibi tutuklanmalı
  • Misafir 3 saat önce
    bu evi buna kiralayanda en ağır şekilde cezalandırılmalı
  • Misafir 6 saat önce
    bu kişilere nasıl kiralanıyor bu evler???
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