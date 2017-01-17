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Binali Yıldırım'dan Reina saldırganı açıklaması: Birçok detay var ama...

Başbakan Binali Yıldırım, erken seçim tartışmaları hakkında, "İhtimaller üzerine amel olmaz. Önce bir gidelim, herhangi bir tereddüte mahal yok" dedi

17 Ocak 2017 Salı, 09:18:28 Güncelleme: 11:04:36 HABERTURK.COM

Başbakan Binali Yıldırım, Reina saldırganının yakalanması hakkında, "Şu an sorgulaması devam ediyor. Bununla ilgili birçok detay var ama bu kadarını söylemekle yetinelim. Zamanla gelişmeler hakkındaki bilgiler verilecek. Önemli olan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

REİNA SALDIRGANININ YAKALANMASI: Saldırı yapan ve birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan alçak terörist dün yapılan operasyonla ele geçirildi. Şu an sorgulaması devam ediyor. Bununla ilgili birçok detay var ama bu kadarını söylemekle yetinelim. Zamanla gelişmeler hakkındaki bilgiler verilecek. Önemli olan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır. Bunun arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu bizim için önemli gelişme olur. 

CHP-MHP GÖRÜŞMESİ: Bu görüşmeyle ilgili görüşüm yok. Ne konuşacaklar bilmiyorum. 1. tur oylama tamamlandı. Ama Sayın Bahçeli'nin açıklamasından ne konuşulacağı belli oldu.

REFERANDUM TARİHİ: Hiçbir sürpriz yok. AK Parti grubu kaya gibi maşallah 2. turda da gideceğiz, oylarımızı atacağız, Türkiye'nin yeni anayasasını milletin önüne götüreceğiz. MHP ile birlikte gerçekleştirdiğimiz değişikliktir. Meclis süreci tamamlansın referandum tarihi için tereddütümüz yok. 

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI: İhtimaller üzerine amel olmaz. Önce bir gidelim, herhangi bir tereddüte mahal yok. Anayasa Meclis'ten geçecek ve referanduma gideceğiz. Sonra da yolumuza devam edeceğiz. Seçimler 2019'da planlandığı gibi olacak. Erken seçimi gündeme getirerek istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. İş alemimiz yatırımlarını ertelemesinler, Türkiye ekonomi, istikrar, kalkınma alanında gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecek.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 2 saat önce
    bu memlekette herkes,polis,asker gibi işini yapsa süper güç oluruz.Tebrikler Türk polisi
  • Misafir 2 saat önce
    güven veriyor sayın Yıldırım. Allah kolaylık versin
  • Misafir 3 saat önce
    Emehlü polislerinizede sevgiler
  • Misafir 3 saat önce
    tebrik ederim. Rabbim polis ve askerimizi her daim muzaffer eylesin
  • Misafir 3 saat önce
    Emniyet e tebrikler
  • Misafir 4 saat önce
    polūs lerimiz tūrkiyenin gururudur
  • Misafir 4 saat önce
    emehi gecn būtūn emniyet gūvetlerine ve fatan daşlarimizaallah razi olsunderim
  • Misafir 4 saat önce
    Emeği geçen istihbaratçı arkadaşları emniyet görevlilerimizi tbrk ederiz
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