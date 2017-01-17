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diyarbakır
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Diyarbakır'daki hain saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltında

Yardım ediyor gibi yapıp, silah çalmış

17 Ocak 2017 Salı, 09:27:48 Güncelleme: 10:50:42 DHA

Diyarbakır'da 4 polisin şehiut olduğu bombalı saldırı ile ilgili 3 kişi Lice'de gözaltına alındı.

Yakalananlandan birinin, saldırının ardından yaralılara yardım ediyor gibi davranarak şehit polislerden birisinin silahını çaldığı belirlendi. Çalınan silah da ele geçilirildi.

Mehmet KAYAHAN/ DİYARBAKIR

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 25 dakika önce
    beslemeye devam edelim gün gelecek bu şehitlerin çocukları büyüdüklerinde bize hesap soracaklar yüzlerine bakamıyacağız
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