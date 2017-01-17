Diyarbakır'daki hain saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltında

Diyarbakır'da 4 polisin şehiut olduğu bombalı saldırı ile ilgili 3 kişi Lice'de gözaltına alındı.
Yakalananlandan birinin, saldırının ardından yaralılara yardım ediyor gibi davranarak şehit polislerden birisinin silahını çaldığı belirlendi. Çalınan silah da ele geçilirildi.
Mehmet KAYAHAN/ DİYARBAKIR
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YORUMLAR 1
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Misafir 25 dakika öncebeslemeye devam edelim gün gelecek bu şehitlerin çocukları büyüdüklerinde bize hesap soracaklar yüzlerine bakamıyacağız00
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