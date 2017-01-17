15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 17 Ocak Salı günü raporu.

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ŞIRNAK İDİL'DE 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şırnakın İdil ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen ve İdil Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan K.A, İdil Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

K.A, soruşturmanın yürütüldüğü Ankaraya götürüldü. (AA)

KAHRAMANMARAŞ'TA 2 ÖĞRETMEN VE 1 SAĞLIK MEMURU TUTUKLANDI

Kahramanmaraşta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan öğretmenler A.S. ve T.S. ile sağlık memuru R.İnin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, gözaltındaki 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kahramanmaraşta FETÖ/PDYye yönelik soruşturma kapsamında 3 Ocakta, aralarında öğretmen, eczacı ve memurların da bulunduğu, örgütün askeri sorumlusu olduğu öne sürülen 11 zanlı gözaltına alınmıştı. (AA)

SİVAS'TA 7 KAMU GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

Sivasın Suşehri ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kamu görevlisinden 7si tutuklandı.

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonda, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan bir komiser yardımcısı, 5 polis, 2 öğretmen ve bir sağlık personeli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan 7si tutuklandı, bir öğretmen ve bir polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suşehri merkezli Niğde, Kahramanmaraş, Manisa ve Gaziantepte, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınmış, daha sonra sayı 9a yükselmişti. (AA)

SAMSUN'DA 3 AKADEMİSYEN TUTUKLANDI

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde görev yapan ve FETÖ/PDY üyelerinin kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edilen Yrd. Doç. Yakup Keskin, Yrd. Doç. Ali Ekin ve Tıp Fakültesi'nden Uzm. Dr. Coşkun Kaya, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

AFYONKARAHİSAR'DA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 9 kişiden 1'i tutuklanırken, 8'nin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta Sandıklı ilçesi ve kent merkezinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından operasyon yapılmıştı.

Operasyonda, aralarında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksekokulu personellerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri biten 10 kişiden 9'u dün adliyeye sevk edilmişti. Gece geç saatlerde mahkemeye çıkarılan şahıslardan 1'i tutuklanırken, 8'nin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı kaydedildi. (İHA)

ZONGULDAK'TA 1 SOSYOLOG VE 6 POLİS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 sosyolog ve 6 polis adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce açığa alınarak görevlerinden ihraç edilen emniyet müdürü B.A., komiser yardımcıları S.K., M.Ç., A.K., S.A.Y., Y.T. ve Z.S. adlı kadın sosyoloğu gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

MERSİN'DE 17 İŞ ADAMI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 iş adamından 17'si adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine devam ettikleri ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan iş adamlarından 17'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Mersin Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Başsavcılığın koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 Ocak'ta başlatılan operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınmış, 6'sı yurt dışında olduğu belirlenen firari 11 şüphelinin ise arandığı bildirilmişti. (AA)

NEVŞEHİR'DE ARANAN VE ÖĞRETMENLİKTEN İHRAÇ EDİLEN KADIN KAYSERİ'DE YAKALANDI

15 Temmuz sonrasında görevinden ihraç edilen ve FETÖ'den aranan bir kişi Kayseri'de yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Nevşehir'de öğretmenlikten ihraç edilen Y.Y.'nin arandığı öğrenildi. FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde aranan ve Kayseri'de olduğu belirlenen Y.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de doktor kontrolünden geçirilen Y.Y.'nin işlemlerinin ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi. (İHA)

BURDUR'DA 8 EMNİYET MENSUBU TUTUKLANDI

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 9 eski emniyet personelinden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu ve örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 eski emniyet personelinden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Önceki gün Burdur merkez olmak üzere Isparta, Konya, Antalya ve Denizli'de çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen, daha önce meslekten ihraç edilen 21 emniyet personelinden 17'si gözaltına alınmıştı. 4 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (AA)

BURSA'DA 39 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa merkezli 27 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 46 kişiden 39'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 27 ilde gerçekleştirdiği FETÖ/PDY operasyonunda 27 subay, 17 astsubay, 1 öğretmen ve 1 doktor gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 46 şüpheliden 39'u tutuklandı. 4 subay, 1 astsubay, 1 öğretmen ve 1 doktor ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu şüphelilerin isimlerinin örgütün insan kaynakları sorumlusu Semih kod adlı Necati Uysal'ın kişisel verilerinde bulunduğu öğrenildi. 4 kişinin bylock kullandığı belirlendi. Ayrıca 4 şüpheli de suçlamaları kabul edip itirafçı olmak istedi. (İHA)

SAMSUN'DA 8 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında ihraç edilen polis müdürlerinin de bulunduğu 8 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Samsun emniyet yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Samsun merkezli Samsun'un merkez ilçeleri ile Terme ilçesi ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 670 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilmiş olan 2. Sınıf Emniyet Müdürleri K.Y.(49) ve S.Ö.(47), 3. Sınıf Emniyet Müdürleri A.R.G.(45) ve F.İ.S.(44), Komiser Yardımcısı T.İ.(39) ile polis memurları İ.E.(51), A.A.(47) ve A.K.(31) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Polis müdürleri K.Y. ve A.G.T. ile komiser yardımcısı T.İ.'nin ByLock kullandıkları ortaya çıktı.

Olayla ilgili İstanbul'da ikamet ettiği öğrenilen 4. Sınıf Emniyet Müdürü S.B.'nin ise yakalanmasına çalışılıyor. Soruşturma devam ediyor. (İHA)

YALOVA'DA "ROTA HABER" İNTERNET SİTESİNİN YÖNETİCİSİ ÜNAL TANIK GÖZALTINA ALINDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan, "Rota Haber" isimli internet haber portalının genel yayın yönetmeni Ünal Tanık, Yalova'da gözaltına alındı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün İstanbul il yapılanmasında yer alan, örgüte müzahir "Rota Haber" isimli internet haber portalının genel yayın yönetmeni olan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Tanık'ın, Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bir ikamette saklandığı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti.

Şüpheli, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında firar ederek saklanmak için geldiği belirlenen adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Söz konusu ikamette gerçekleştirilen aramada, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderilecek. (AA)

İZMİR'DE KAPATILAN ÖZE DOĞRU DERNEĞİ'NE OPERASYON: 41 GÖZALTI

İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önce KHK ile kapatılan Öze Doğru Derneği'ne FETÖ soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. 41 kişi gözaltına alınırken 15 kişinin arandığı belirtildi. Operasyon düzenlenen derneğin üniversite öğrencilerini örgüte kazandırmak için kurulduğu iddia edildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, KHK ile kapatılan ve FETÖ ile bağlantısı bulunduğu ileri sürülen Öze Doğru Derneği yöneticilerine İzmir merkezli Isparta, Ankara, Muğla ve İstanbul'da operasyon düzenledi. 56 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 56 kişiden 41'i gözaltına alındı. 15 kişinin yakalanmasına çalışıldığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin çoğunluğunun ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi. (Neşet DİŞKAYA)

MALATYA'DA 20 ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 20 öğretmen gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütüyle iltisaklı, irtibatlı oldukları gerekçeleriyle Milli Eğitim Müdürlüğünden ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce şüphelilerin evlerinde yapılan aramanın ardından 20 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. (AA)

NEVŞEHİR'DE 20 POLİS BYLOCK'TAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 20 polis adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 4.sınıf emniyete müdürü,Yakup K., Ünfan K., Muhammet Mustafa A., Yılmaz D., Şerefettin A., emniyet amiri Yusuf H., komiser ve komiser yardımcıları İbrahim S., Saffet K., Mehmet O., Yılmaz D., Mehmet A., Murat G., Sefa Ö. Polis memurları Bayram Y., Mustafa K., Mustafa B., Yaşar Ç., Mustafa Ş., Mehmet K., Tekin G. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen beş 4.sınıf emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 7 komiser ve komiser yardımcısı ile 7 polis memuru meslekten ihraç edilmişti. (İHA)

KAHRAMANMARAŞ'TA 3 FETÖ İMAMI GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün 'adliye imamları' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY adliye soruşturması kapsamında yakalanan öğretmenler Adem S., Talip S. ile sağlık memuru Ramazan İ., Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. (İHA)

İZMİR MERKEZLİ OPERASYONLARDA 41 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, KHK ile kapatılan bir derneğin faaliyetleri kapsamında bağış topladıkları iddia edilen ve 'ByLock' kullanan 41 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir merkezli Ankara, Muğla, İstanbul ve Isparta olmak üzere 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılmış olan Özel Doğru Eğitim ve Dayanışma Derneği faaliyetleri kapsamında, örgüt adına bağış toplayan ve yine örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullanan 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde eş zamanlı yapılan baskınlarda şu ana kadar 41 kişi gözaltına alındı.

Diğer kişilerin ise aranmalarına devam edildiği belirtildi. (İHA)

3'NCÜ ANA JET ÜST KOMUTANLIĞINA OPERASYON: 6 ASKER GÖZALTINA ALINDI

KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli aralarında subay ve astsubayların bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Görev başında oldukları belirtilen 6 şüpheli yakalandı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na bugüne kadar çok sayıda operasyon düzenlendi. Örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen subay ve astsubayların bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Polis, bu sabah 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na girerek 6 şüpheliyi gözaltına aldı. 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor. Operasyon kapsamında şüphelilerin hava üssündeki odalarında da aramaların devam ettiği belirtildi. Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)

GİRESUN MERKEZLİ OPERASYONLARDA 24 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Giresun merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında meslekten ihraç edilen 24 polis gözaltına alındı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana sürdürülen FETÖ/PDYye yönelik soruşturma çerçevesinde Giresun, Trabzon, Ordu, İstanbul, Ankara, Kayseri, Samsun ve Erzurumda eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir 3. sınıf emniyet müdürünün de yer aldığı daha önce meslekten ihraç edilen 24 polis gözaltına alındı.

"ByLock" kullandıkları belirlenen şüphelilerin, gözaltına alındıkları illerdeki emniyet müdürlüklerine götürüldüğü öğrenildi. (AA)

ERZURUM'DA 3 ZABIT KATİP İMAMI TUTUKLANDI

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Erzurum Adliyesi'ndeki zabıt katiplerinin sözde "imamı" oldukları iddiasıyla 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza mahkemesince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. (AA)