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Mehmetçik odun kıran ninenin yardımına böyle koştu!

Erzurum merkez Aziziye ilçesine bağlı IIıca mahallesinde oturan Raime Nine evinin önünde odun kırarken yardımına Mehmetçik koştu

17 Ocak 2017 Salı, 10:43:14 Güncelleme: 10:46:49 DHA

Erzurum Ilıca Mahallesi'nde 4 katlı binanın üçüncü katında oturan Raime Nine, leğene doldurup apartmanın girişine indirdiği odunları tek tek kırmaya başladı. O sırada yoldan geçen askeri bir araç durdu ve içinden inen iki Mehmetcik ninenin yanına gitti.

Yaşlı kadının elinden keseri alıp odunları kıran ve evinin önüne kadar taşıyan askerler daha sonra yaşlı kadının elinden öperek araçlarına binip gitti.

Askerlere dua eden Raime Ninenin bu görüntülerini, karşı apartmanda oturan komşuları tarafından cep telefonuyla çekildi.

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