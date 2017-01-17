17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ataşehir
GÜNDEM

Ataşehir'de 6 katlı binada yangın paniği

Duman nedeniyle çalışanların bir kısmı kendilerin dışarı atarken bir kısmı çatı katında ve pencerelerde kurtarılmayı bekledi

17 Ocak 2017 Salı, 10:43:26 Güncelleme: 10:44:39 DHA

Ataşehir'de 6 katlı bir iş merkezinde elektrik kontağından çıkan yangın paniğe neden oldu. Duman nedeniyle çalışanlar, çatı katına ve pencere çıkarken dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Yangın saat 09.00 sıralarında İçerenköy mahallesi Çetinkaya Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın giriş katında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın nedeniyle binada yoğun duman oluştu. Duman nedeniyle çalışanların bir kısmı kendilerin dışarı atarken bir kısmı çatı katında ve pencerelerde kurtarılmayı bekledi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek binada duman tahliyesi yaptı. Kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişiye ise ambulansta müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında iş merkezinde maddi hasar meydana geldi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (17 Ocak 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 17 Ocak günlüğü
İstanbul Valisi ve İstanbul Emniyet Müdürü'nden Reina saldırganı açıklaması
GÜNDEM

"Terörist suçunu kabul etti"
Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı
GÜNDEM

16 gün kaçabildi! İşte operasyonun perde arkası
Binali Yıldırım'dan Reina saldırganı açıklaması: Birçok detay var ama...
GÜNDEM

Reina saldırganı açıklaması: Birçok detay var ama...
116 hedef vuruldu, 20 DEAŞ'lı öldürüldü
GÜNDEM

116 hedef vuruldu, 20 DEAŞ'lı öldürüldü!
İstanbul'da boğaz trafiğine sis engeli
GÜNDEM

Boğaz trafiğine sis engeli