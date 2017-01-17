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Konya'da fuhuş pazarlığı yapan hayat kadınlarına suçüstü

Caddeye çıkan kadınları takibe alan ekipler kadınların araç sürücüleriyle pazarlık yapıp, araca bindiklerinde suçüstü yaptı. 10 kadın ve onların erkek müşterilerle temasa geçmesini sağladığı öne sürülen 2 kişi yakalandı

17 Ocak 2017 Salı, 10:48:16 Güncelleme: 10:58:40 DHA

Konya'da gece yol kenarlarında bekleyip para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen 10 kadın ile onların erkek müşterilerle temasa geçmesini sağladığı öne sürülen 2 kişi fuhuş pazarlığı yaparken suçüstü yakalandı.

Bu anlar kameralar tarafından kaydedilirken, kadınlardan biri, "Otobüs bulamadım. Eve gitmek için otostop çekiyordum. Benim boyumca çocuklarım var." diyerek kendisini savundu.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesi Piri Esad Caddesi üzerinde bulunan kadınların gece caddelere çıkıp, yol kenarlarında durarak sürücülerle para karşılığı otopark, boş arsalar, otel ve evlerde 50 lira karşılığında cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı.

Yapılan fiziki takibin ardından polis, operasyon için harekete geçti. Caddeye çıkan kadınları takibe alan ekipler kadınların araç sürücüleriyle pazarlık yapıp, araca bindiklerinde suçüstü yaptı. 10 kadın ve onların erkek müşterilerle temasa geçmesini sağladığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Suçüstü yakalanan ve müşteriyle 50 lira karşılığında anlaştığı öğrenilen bir kadın basın mensuplarına, "Otobüs bulamadım. Eve gitmek için otostop çekiyordum. Ben boyumca çocuklarım var" diyerek kendisini savundu.

Bir müşteri ise, "Fiyatı daha konuşmadık. Arabaya binince konuşacaktık. Bi kaçamak yapalım dedik" dedi. 12 kişi polisteki işlemlerinin ardından Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    ne oldu yani bir daha caddeye cikmiyacaklarmi
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