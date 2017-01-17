17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
polis operasyon
GÜNDEM

Operasyonun ardından polislerin birbirlerini sarılarak tebrik ettikleri görüldü

Ortaköy'deki gece kulübünde 39 kişiyi katleden teröristin yakalanma anı bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Görüntülerde zanlının yakalanmasının ardından polislerin bir birbirlerine sarılarak kendilerini kutladıkları görüldü

17 Ocak 2017 Salı, 11:13:38 Güncelleme: 11:22:07 İHA

Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonun ardından yakalandı. İstanbul Esneyurt'ta lüks bir sitede yapılan operasyona yakalanan zanlının evden çıkarılması anı sitede oturan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde zanlının polislerin arasından çıkarıldığı görülüyor.Ekiplerin bir birlerine sarılarak operasyonun başarılı geçmesinden dolayı kendilerini kutladıkları görülüyor. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde ekiplerin daha sonra çevrede toplanan kalabalığı evlerine geçmesi konusunda uyardıkları görülüyor.

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Emniyet'ten şüpheli paket uyarısı
GÜNDEM

Dikkat! Şüpheli paket gördüğünüzde flaşlı fotoğraf çekmeyin! Çünkü. ...
Maltepe'de sahilde yangın
GÜNDEM

Maltepe sahildeki kuru yük gemisinde yangın!
Erdal Tosun'un ölümüne neden olan Nihat Şaki hakim karşısında
GÜNDEM

İlk duruşmada kendini bu sözlerle savundu!
Rize'de otomobilde parçalara ayrılmış 20 tabanca bulundu
GÜNDEM

Otomobilde parçalara ayrılmış 20 tabanca bulundu
Rota Haber'in genel yayın yönetmeni Ünal Tanık gözaltına alındı
GÜNDEM

Rota Haber'in genel yayın yönetmeni FETÖ'den ...
Diyarbakır şehitleri uğurlandı
GÜNDEM

Şehit eşinin o sözleri yürekleri dağladı!
Emniyet'ten şüpheli paket uyarısı
GÜNDEM

DİKKAT! ŞÜPHELİ PAKET GÖRDÜĞÜNÜZDE FLAŞLI FOTOĞRAF ÇEKMEYİN! ÇÜNKÜ...
Şırnak'ta parçalanmış kredi kartı slipinden katil zanlısı yakalandı
GÜNDEM

PARÇALANMIŞ KREDİ KARTI SLİPİNİ TEK TEK BİRLEŞTİRİNCE...
Binali Yıldırım: 340-343 bandında oy bekliyorum
GÜNDEM

BAŞBAKAN BEKLEDİĞİ OYU AÇIKLADI
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar
GÜNDEM

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR
Ayhan Bilgen: Halklar ve özgürlükler için 'hayır' diyeceğiz
GÜNDEM

"HALKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER İÇİN 'HAYIR' DİYECEĞİZ"
Reina saldırganına düzenlenen operasyondan görüntüler
GÜNDEM

REİNA SALDIRGANININ YAKALANDIĞI EVDE BULUNAN İLGİNÇ NOT!