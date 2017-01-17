Gözaltına alınan oyuncu Mehmet Aslan serbest bırakıldı

Oyuncu Mehmet Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Attığı tweetler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilen Aslan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Aslan öğleden sonra ifade vermek üzere savcılığa çıkarıldı. Oyuncu Mehmet Aslan savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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YORUMLAR 9
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Misafir 3 saat öncesözüm ona ülkücü ayaklarında63
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Misafir 3 saat önceNe yazmış?30
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Misafir 4 saat önceHAİN HERYERDE HAİN...1518
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Misafir 4 saat önceAllah yardımcısı olsun.918
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Misafir 4 saat önceıyi olmuş üçlağıtçı bu adam1215
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Misafir 4 saat öncehakettiği cezayı almasını umuyorum.1515
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Misafir 5 saat önceNe acele yapiyonuz 30 gün bekletin gözaltında...2454
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Misafir 5 saat öncebaşkan insan değil mi onun sözlerini kim yargılayacak6042
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Misafir 5 saat önceSEVİNDİRİCİ HABERLLER ÜST ÜSTE GELİYOR.. HAKETTİĞİNİDE BULUR VE İÇERİ ATILIR İNŞALLAH :)60120
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