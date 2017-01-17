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Mehmet Aslan
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Gözaltına alınan oyuncu Mehmet Aslan serbest bırakıldı

Oyuncu Mehmet Aslan'ın öğleden sonra verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı

17 Ocak 2017 Salı, 11:46:26 Güncelleme: 16:06:25 İHA

Oyuncu Mehmet Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Attığı tweetler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilen Aslan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Aslan öğleden sonra ifade vermek üzere savcılığa çıkarıldı. Oyuncu Mehmet Aslan savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 

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YORUMLAR 9
  • Misafir 3 saat önce
    sözüm ona ülkücü ayaklarında
  • Misafir 3 saat önce
    Ne yazmış?
  • Misafir 4 saat önce
    HAİN HERYERDE HAİN...
  • Misafir 4 saat önce
    Allah yardımcısı olsun.
  • Misafir 4 saat önce
    ıyi olmuş üçlağıtçı bu adam
  • Misafir 4 saat önce
    hakettiği cezayı almasını umuyorum.
  • Misafir 5 saat önce
    Ne acele yapiyonuz 30 gün bekletin gözaltında...
  • Misafir 5 saat önce
    başkan insan değil mi onun sözlerini kim yargılayacak
  • Misafir 5 saat önce
    SEVİNDİRİCİ HABERLLER ÜST ÜSTE GELİYOR.. HAKETTİĞİNİDE BULUR VE İÇERİ ATILIR İNŞALLAH :)
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