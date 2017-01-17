Diyarbakır şehitleri uğurlandı

17 Ocak 2017 Salı, 12:22:26 | Güncelleme: 13:42:56
Şehitler için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni yapıldı
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Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesinde zırhlı araca yönelik teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memurları Kadir Miraç Özcan (28), Şenali Ocak (26), Ali Sevim (33) ve Mahmut Ava (28) gözyaşları arasında memleketlerine uğurlandı.
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Törene Vali Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, şehitlerin aileleri ve ve silah arkadaşları katıldı.
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"AŞKIM KIZIMIZ DAHA ÇOK KÜÇÜK"
Şehit polis memuru Kadir Miraç Özcan'ın 1,5 yaşındaki kızı Umay Mina babasını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
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Umay Mina babasının şehit olduğundan habersiz annesiyle birlikte babasının tabutunun başına gitti.
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Şehit eşi Semra Özcan'ın sözleri ise yürekleri dağladı. Özcan, "Aşkım ne kadar güzel kokuyorsun, sen burada yatamazsın kalk. Ben sana doyamadım. Kızımız daha küçük. Bak kızımız sana benziyor. Onu götüremezsiniz. Ben de geleceğim" diyerek gözyaşı döktü.
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'DAHA ÇOCUĞUNU GÖRMEDİN'
Polis memuru Mahmut Ava'nın 3 aylık hamile eşi Gülseren Ava eşinin polis şapkasıyla törene katıldı. Ava "Mahmut sen böyle gidemezsin, daha çocuğumuzu göremedin" diyerek ağıt yaktı.
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Şehidin kız kardeşi ise "Seni genç yaşında toprağa vereceğiz. Sana bunu yapanların Allah belasını versin. Vatan sağolsun" dedi.
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Şehit polis memurları Şenali Ocak ve Ali Sevim de 1 çocuk çocuk babasıydı.
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İL JANDARMA KOMUTANI VE EMNİYET MÜDÜRÜ CENAZELERE OMUZ VERDİ
Törenin ardından şehit polis memurlarının ambulansa götürüldüğü sırada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Demir ve Emniyet Müdürü Tacettin Aslan şehitlerin tabutlarına omuz vererek, memleketlerine uğurladı.
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Şehit polis memurları Şenali Ocak Erzurum'da, Ali Sevim Afyonkarahisar'da, Kadir Miraç Özcan Trabzon'da, Mahmut Ava ise Osmaniye'de toprağa verilecek.