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Diyarbakır şehitleri uğurlandı

17 Ocak 2017 Salı, 12:22:26

Şehitler için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni yapıldı

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    Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesinde zırhlı araca yönelik teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memurları Kadir Miraç Özcan (28), Şenali Ocak (26), Ali Sevim (33) ve Mahmut Ava (28) gözyaşları arasında memleketlerine uğurlandı.

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    Törene Vali Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, şehitlerin aileleri ve ve silah arkadaşları katıldı.

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    "AŞKIM KIZIMIZ DAHA ÇOK KÜÇÜK"

    Şehit polis memuru Kadir Miraç Özcan'ın 1,5 yaşındaki kızı Umay Mina babasını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 1 saat önce
    ALLAH RAHMET EYLESİN
  • Misafir 1 saat önce
    allahım ne olur son olsun. sen zalimlere fırsat verme yarabbi
  • Misafir 2 saat önce
    Allah rahmet etsin, ailesine ve tüm ülkemize sabırlar dilerim. Amin.
  • Misafir 2 saat önce
    benim arkadaşım Şehit Kadir Miraç Özcan, çok yiğit delikanlı adam gibi bir adamdı.. Rabbim ailesine sabır versin.. Efendimize komşu eylesin
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