Diyarbakır şehitleri uğurlandı

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Şehit eşi Semra Özcan'ın sözleri ise yürekleri dağladı. Özcan, "Aşkım ne kadar güzel kokuyorsun, sen burada yatamazsın kalk. Ben sana doyamadım. Kızımız daha küçük. Bak kızımız sana benziyor. Onu götüremezsiniz. Ben de geleceğim" diyerek gözyaşı döktü.