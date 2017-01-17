Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını keserek görüntülerini sosyal paylaşım sitesinde paylaştıkları iddia edilen 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Kulakları kesilen yavru köpeğin görüntüleri, başta hayvanseverler olmak üzere çok sayıda kişinin tepkisini çekti.
Bunun üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüleri paylaştıkları ileri sürülen 2 kişi hakkında soruşturma başlattı.
Yapılan incelemede kimlikleri belirlenen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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YORUMLAR 1
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Misafir 44 dakika önceGenç yastaki suçlulari devlet cezaevinde egitmeli, cevaevi bir ise yaramali.00
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Misafir 2 saat önceonlarin da kulaklarini kesiniz00
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