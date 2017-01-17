Kırgızistan'da düşen uçağın kokpit ekibinin son konuşmaları

Hong Kong'tan kalkan Boeing 747-400F tipi kargo uçağı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Manas Havalimanı'na inişi sırasında saat 04:20'de düştü. Kazada Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, ikinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanı Melih Aslan ile uçuş teknisyeni İhsan Koca yaşamını yitirdi. Hong Kong Havalimanı'nda kargo uçağının kokpit ekibinin havalanmadan önceki ve kalkıştaki son konuşmalara Habertürk ulaştı.

6491 uçuş kodu ile anons yapan uçağın pilotunun park yerinden piste gitmesi ve kalkış için onay almasıyla ilgili konuşmalarda pilotun kule görevlilerin talimatlarını uyguladığı duyuluyor. Kalkış öncesi ve kalkışta yapılan konuşmalarda her hangi bir olumsuz durumun da yaşanmadığı açıkça duyuluyor.

Gökhan ARTAN / İSTANBUL