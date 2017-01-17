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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi

17 Ocak 2017 Salı, 15:48:54 Güncelleme: 16:44:10 DHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi boğaza atlayarak intihar etti. Deniz polisi tarafından karaya çıkartılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Edirne istikametinde öğle saatlerinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi boğaza atladı. O sırada köprü üzerinde geçen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Deniz polisi kısa süreli çalışması sonucu intihar eden kişiyi sudan çıkartarak bota aldı. Bebek İskelesi'ne çıkartılan kişi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset bottan iskeleye alındı. Yapılan incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 6 dakika önce
    onunda bi hayatı vardı...
  • Misafir 19 dakika önce
    Ne derdi vardı kimbilir
  • Misafir 44 dakika önce
    kessin borcu vardır. çünkü kafayı yememek elde değil. bugün izmir valiliğine gittim borcum var bunalımdayım diyorum ssk lısınız diye bana yardım etmediler elektirğimi kesecekler ödüyemedim dedim ama karsıdmaki vali beyle görüştürmedi bile. yazık bizde darda kalanlara sözde yardımcı oluyorlar yazı
  • Misafir 56 dakika önce
    allah rahmet eylesin kim bilir ne derdi vardı
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