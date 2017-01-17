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Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş
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Demirtaş için 142, Yüksekdağ için 83 yıl hapis istemi

HDP Eş Genel Başkanları hakkında hazırlanan iddianamede Selahattin Demirtaş için 142, Figen Yüksekdağ için 83 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

17 Ocak 2017 Salı, 16:10:23 Güncelleme: 16:33:05 AA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel başkanlarından Selahattin Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla, Figen Yüksekdağ hakkında da 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan HDP Yöneticileri Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkındaki soruşturmalar tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Demirtaş hakkında hazırlanan iddianamede, PKK/KCK terör örgütünün yöneticisi olduğu, bu kapsamda örgütün "siyasi alan merkezi sorumlusu" olarak faaliyetlerini yürüttüğü, ayrıca değişik tarihlerde katıldığı örgütün yasama organı konumunda olan DTK içerisinde de yönetici sıfatıyla hareket ederek eylem ve işlemlerde bulunduğu belirtildi. Yine Selahattin Demirtaş'ın değişik tarihlerde yapmış olduğu birçok konuşmada terör, cebir ve şiddet olgusunu meşru gösterecek ifadelerde bulunarak terör örgütünün propagandasını yaptığı vurgulandı. İddianamede, kamuoyunda 6-7-8 Ekim olayları olarak bilinen sokak olaylarının meydana gelmesinde HDP MYK'sından ve sonrasında yapılan açıklamanın etkili olduğu belirtildi. Selahattin DEMİRTAŞ'ın üzerine atılı olan "Terör Örgütü Yöneticiliği", "Terör Örgütü Propagandası Yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik", "Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik", "Suç İşlemeye Tahrik ve Suçu ve Suçluyu Övme suçlarından 43 yıldan 142 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Figen Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianamede ise; şüphelinin örgütün yasama organı konumunda olan DTK içerisindeki faaliyetleri ve diğer eylemleri nedeniyle terör örgütünün yöneticisi sıfatıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca Figen Yüksekdağ değişik tarihlerde yapmış olduğu konuşmalarla örgütün propagandasını yaptığı belirtildi. Yüksekdağ'ın "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik", "Suç İşlemeye Tahrik" suçları ile birlikte 6-7-8 Ekim olayları olarak bilinen olayların meydana geldiği tarihte HDP MYK'sında bulunmuş olması ve yapılan açıklamada imzasının olması nedeniyle sokak hadiselerinin meydana gelmesinde sorumlu olduğu vurgulandı. Figen Yüksekdağ'ın eylemlerinin geniş olarak anlatıldığı iddianamede 30 yıldan 83 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

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YORUMLAR 13
  • Misafir 7 dakika önce
    az bile
  • Misafir 16 dakika önce
    daha fazla verilmesi lazım
  • Misafir 45 dakika önce
    yetmez.. ama bunada razıyız
  • Misafir 56 dakika önce
    reis bunlara ve yandaslarina muebbet ver olümüne arkanda olalim
  • Misafir 59 dakika önce
    ilahi adalet
  • Misafir 1 saat önce
    Muhaliflerinden bu kadar çok mu korkuyor
  • Misafir 1 saat önce
    her şehidimiz için 50 yil. verilmeli
  • Misafir 1 saat önce
    ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmelidir
  • Misafir 1 saat önce
    agirlastirilmis muebbet olmaliydi
  • Misafir 2 saat önce
    az bile vermişler
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