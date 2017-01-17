Meclis'te 'Ayağa Kalkma' eylemi

HABERTÜRK TV Muhabiri Ömer Topsakal'ın aktardığı bilgiye göre, Anayasa görüşmelerinin 1. turunun yapılmasının ardından, CHP kanadından 'Ayağa Kalkma' eylemi çağrısı yapıldı.



Birçok noktada eylem gerçekleştirildi. Eylem dün ayın 16'sı itibariyle saat 16'da gerçekleştirildi. Eylem çağrısında "Okulda, işte, nerede olursanız olun ayağa kalkıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.



ELLERİNE KIRMIZI KART ALDILAR



Bugün de saat 17'de Meclis Genel Kurulu'nda bulunan CHP Milletvekilleri de ayağa kalkarak bu eyleme destek verdiler. Bu eylemi Meclis'te de gerçekleştirmiş oldular. CHP Grup İdare Amiri Tufan Köse kürsüdeyken saat 17'de onun sözleri üzerine CHP Milletvekilleri ayağa kalktılar. Ellerindeki kırmızı kartları da kaldırdılar.



AK PARTİ'DEN KARŞILIK GELDİ



Bir süre AK Parti'li Milletvekillerinden de tepki geldi. AK Partili Milletvekilleri de ellerine beyaz kağıt alarak bu eyleme bir karşılık verdiler.

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