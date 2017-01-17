17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Meclis
GÜNDEM

Meclis'te 'Ayağa Kalkma' eylemi

Anayasa görüşmelerinin 1. turunun yapılmasının ardından, CHP kanadından bir çağrı gelmiş, birçok noktada 'Ayağa Kalkma" eylemi yapılmıştı. Bugün de Meclis'te Ayağa Kalkma' eylemi yapıldı

17 Ocak 2017 Salı, 17:35:53 Güncelleme: 17:44:42

HABERTÜRK TV Muhabiri Ömer Topsakal'ın aktardığı bilgiye göre, Anayasa görüşmelerinin 1. turunun yapılmasının ardından, CHP kanadından 'Ayağa Kalkma' eylemi çağrısı yapıldı.

Birçok noktada eylem gerçekleştirildi. Eylem dün ayın 16'sı itibariyle saat 16'da gerçekleştirildi. Eylem çağrısında "Okulda, işte, nerede olursanız olun ayağa kalkıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

ELLERİNE KIRMIZI KART ALDILAR

Bugün de saat 17'de Meclis Genel Kurulu'nda bulunan CHP Milletvekilleri de ayağa kalkarak bu eyleme destek verdiler. Bu eylemi Meclis'te de gerçekleştirmiş oldular. CHP Grup İdare Amiri Tufan Köse kürsüdeyken saat 17'de onun sözleri üzerine CHP Milletvekilleri ayağa kalktılar. Ellerindeki kırmızı kartları da kaldırdılar.

AK PARTİ'DEN KARŞILIK GELDİ

Bir süre AK Parti'li Milletvekillerinden de tepki geldi. AK Partili Milletvekilleri de ellerine beyaz kağıt alarak bu eyleme bir karşılık verdiler.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Reina saldırganına düzenlenen operasyondan görüntüler
GÜNDEM

Reina saldırganının yakalandığı evde bulunan ilginç ...
Emniyet'ten şüpheli paket uyarısı
GÜNDEM

Dikkat! Şüpheli paket gördüğünüzde flaşlı fotoğraf çekmeyin! Çünkü. ...
Binali Yıldırım: 340-343 bandında oy bekliyorum
GÜNDEM

Başbakan beklediği oyu açıkladı
Cinsel istismarla suçlanan kocasını böyle savundu
GÜNDEM

Cinsel istismarla suçlanan kocasını böyle savundu!
Ayhan Bilgen: Halklar ve özgürlükler için 'hayır' diyeceğiz
GÜNDEM

"Halklar ve özgürlükler için 'hayır' diyeceğiz"
Şırnak'ta parçalanmış kredi kartı slipinden katil zanlısı yakalandı
GÜNDEM

Parçalanmış kredi kartı slipini tek tek birleştirince. ...
Cinsel istismarla suçlanan kocasını böyle savundu
GÜNDEM

CİNSEL İSTİSMARLA SUÇLANAN KOCASINI BÖYLE SAVUNDU!
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar
GÜNDEM

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR
Binali Yıldırım: 340-343 bandında oy bekliyorum
GÜNDEM

BAŞBAKAN BEKLEDİĞİ OYU AÇIKLADI
Ayhan Bilgen: Halklar ve özgürlükler için 'hayır' diyeceğiz
GÜNDEM

"HALKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER İÇİN 'HAYIR' DİYECEĞİZ"
Şırnak'ta parçalanmış kredi kartı slipinden katil zanlısı yakalandı
GÜNDEM

PARÇALANMIŞ KREDİ KARTI SLİPİNİ TEK TEK BİRLEŞTİRİNCE...
Reina saldırganına düzenlenen operasyondan görüntüler
GÜNDEM

REİNA SALDIRGANININ YAKALANDIĞI EVDE BULUNAN İLGİNÇ NOT!