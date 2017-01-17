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Tekirdağ'da aranan zanlı yakalandı

Tekirdağ'da hakkında bir çok suçtan 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

17 Ocak 2017 Salı, 18:03:40 Güncelleme: 18:07:24 AA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hakkında birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığı, yağma, yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.T'nin saklandığı adresi tespit etti.

Kendisini takibe alan polis ekiplerini fark eden S.T, Reşadiye Mahallesi'nde ara sokaklarda kaçmaya başladı. Bir süre zanlıyı kovalayan polisler, havaya uyarı ateşi açtıktan sonra S.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemenin heyeti tarafından cezaevine gönderildi.

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