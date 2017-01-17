AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, Aliağa'ya yapılacak 250 yataklı yeni devlet hastanesinin yerinin belirlendiğini belirterek, "Başbakanımız Binali Yıldırım İzmir'e katkı sağlayacak her yatırımı desteklediği gibi bu projenin de süratle tamamlanması için katkı koyacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Hotar yaptığı açıklamada, mevcut 60 yataklı devlet hastanesinin Aliağa'nın ihtiyacına cevap verememesi nedeniyle 250 yataklı olması düşünülen yeni devlet hastanesinin yapımının kararlaştırıldığını hatırlattı.

Hastanenin yerinin belirlenmesi için AK Parti İzmir milletvekilleri Hamza Dağ ve Kerem Ali Sürekli ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ile girişimde bulunduklarını kaydeden Hotar, "Girişimlerimiz sonucu yeni hastanenin Aliağa Şehir Mezarlığına giden yolun üzerinde bulunan yediemin deposunun çaprazında yer alan, mera vasfına haiz, 2014 parsel nolu 346 dönümlük Hazine arazisinin 215 dönümlük bölümüne yapılması düşünülmüştür ve bu konuyla ilgili gerekli tüm bürokratik kararlar da verilmiştir. Hastanenin yapımına başlanabilmesi için hiç vakit kaybetmeden 2017 yılı bütçesine dahil edilmesi gerekiyordu. Bunun için Ankara'da AK Parti İzmir milletvekillerimiz Dağ ve Sürekli ile bir araya gelerek gerekli girişimlerde bulunduk. Konuyu bizzat yakinen takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

"BAŞBAKANIMIZ VE BAKANLARIMIZLA KONUYU GÖRÜŞECEĞİZ"

Hotar, Aliağa'ya yeni bir hastane yapımını Ankara'da yakından takip ettiklerini kaydederek, konuyu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşeceklerini aktardı.

"Başbakanımız Binali Yıldırım İzmir'e katkı sağlayacak her yatırımı desteklediği gibi bu projenin de süratle tamamlanması için katkı koyacaklardır" değerlendirmesinde bulunan Hotar, şunları kaydetti:

"Normalde Türkiye'de hiçbir ilçe için bugüne kadar böyle bir alan tahsis edilmiş değil. Bakan Beyin hastane yapılacak alanın daraltılması noktasında görüşleri oldu. Biz de bu alanın tamamının daha yararlı olabileceğini ilettik. Aliağa, Türkiye'deki 957 ilçe içerisinde en hızlı büyüyen ilçe. Onun için de bu alanın ne derece elzem ve gerekli bir arazi olduğunu belirttik. Eski hastanenin fiziki koşul ve şartları aynı zamanda 60 yatak kapasiteye sahip olması bölge için yetersiz olduğunu, otoban yakınında geniş bir alana yapılacak yeni hastanenin Bakırçay havzasında yer alacak 6 ilçeye de katkı olacak bir bölge hastanesi niteliği taşıdığını belirttik. Bu noktada da yeni devlet hastanesi 250 yatak kapasiteli ve tam donanımlı olması planlanmış olup Aliağa'nın yakın gelecekteki 200-250 bin kişilik nüfusuna da cevap verecek nitelik taşıması esas alınmıştır. Biz de bu esnada da 2017 yılı yatırımları içerisindeki bütçeye dahil edilmesi için ilgili milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Ankara'da bakanlıklar düzeyinde yoğun bir çalışma mesaisi sürdürüyoruz."

Yeni hastanenin bölgede istihdam oluşturacağına işaret eden Hotar, dün itibarıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in de katkılarıyla arazinin sağlık kuruluşu yapılacak nitelikte arazi konumuna tahsis edildiğini, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de çalışmalarını tamamlayarak konuyu Başbakanlığa ilettiği bilgisini verdi.