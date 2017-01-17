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Metrobüs arızası trafiği kilitledi

İstanbul'da Zincirlikuyu- Beylikdüzü seferini yapan metrobüsün Şükrü Bey durağında arızalanması iki taraflı trafiği aksattı

17 Ocak 2017 Salı, 18:40:37 Güncelleme: 18:42:22 DHA

İstanbul trafiğinin yükünü çeken metrobüslerden biri arızalanınca araç trafiği iki taraflı aksadı.

Zincirlikuyu- Beylikdüzü seferini yapan metrobüs, saat 17.15 sıralarında Avcılar'daki Şükrübey Durağı'nda durduktan sonra şoför aracı bir türlü çalıştıramadı.

Tek gidiş ve tek geliş yolu bulunan metrobüs hattındaki arıza kısa sürede Avcılar İstanbul Üniversitesi Durağı yönüne trafiğin durmasına neden oldu. Bunun üzerine acil olarak çekici istendi. Yolculardan bir bölümü ne yapacaklarını şaşırırken, görevliler Avcılar-Küçükçekmece yönünde trafiği kesti.

Avcılar ve Beylikdüzü yönünden gelen metrobüsler bekletilirken, Küçükçekmece-Avcılar yönü iki hatta çıkarıldı. Şükrübey Durağı'na karşı şeritten yönlendirilen metrobüsler, araçlardan inerek çaresizlik içerisinde bekleyen yolcuları alarak yollarına devam ettirildi.

Avcılar'daki ana istasyondan sevk edilen çekici arıza yapan metrobüsü çekerken, görevlilerin çabası ile yaklaşık 10 dakika aksayan seferler ve iki yönde uzun araç kuyrukları eritilmeye başlandı.

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