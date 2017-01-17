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Org. Hulusi Akar: NATO, Türkiye'ye daha fazla somut destek vermeli

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO toplantısına katıldı

17 Ocak 2017 Salı, 19:34:03 Güncelleme: 20:19:59 AA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nda, NATO'nun terörizmle mücadele kapsamında daha fazla sorumluluk alması ve Türkiye'ye daha somut destek vermesi gerektiğini belirtti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantı kapsamında yapılan oturumlarda, NATO komuta yapısının işlevselliğinin değerlendirilmesi, Afganistan'da genel güvenlik durumu, burada icra edilen kararlı destek görevi ve terörizmle mücadele konuları görüşüldü.

Orgeneral Akar tarafından, NATO'nun terörizmle mücadele kapsamında daha fazla sorumluluk alması ve Türkiye'ye daha somut destek vermesi gerektiği konuları gündeme getirildi. Ayrıca Türkiye'nin Afganistan'da önceden olduğu gibi sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceği ifade edildi.

Orgeneral Akar, çalışmalar kapsamında ABD, Avusturya, Ukrayna, Romanya, Avustralya, İsrail ve İtalya genelkurmay başkanları ile ikili görüşmelerde bulundu.

Akar, Brüksel'de İsrail Genelkurmay Başkanı ile görüştü. İki Genelkurmay Başkanı Mavi Marmara olayı sonrası ilk kez bir araya geldi

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