Manisa'da görülen dev yılan şaşkına çevirdi

Manisa'da zabıta ekibinin Saruhanlı ilçesi Büyükbelen mahallesinde görüntülediği ve yaklaşık 3 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen yılanın aşırı yağmur nedeniyle bozulan yuvasından dışarı çıkmış olabileceği belirtildi.

Veteriner Hekim Bora Benli, görüntülerini izlediği yılanın daha çok tropik iklim kuşağında görülen boa yılanlarına benzediğini söyledi.

Benli "Çok rastladığımız bir durum değil. Fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla boa yılanını andırıyor. Bu yılanlar daha çok Asya, Avrupa, Afrika kıtasında yaşayan hayvanlar." dedi.

Yılanın Türkiye'de fazla görülmeyen bir tür olduğuna işaret eden Benli, "Türkiye'de de zaman zaman görülmüş. Bizdeki yerli yılan ırkları genelde 50 santimetre ile 2 metre arasında değişiyor. Bunlar da çoğunlukla engerek türleridir. Boa yılanları daha çok Pitonlara yakın yılanlar, hiç görülmeyen türler değil ama çok da rastladığımız bir hayvan değil. Bu kadar büyüğünü birçok kişi de görmemiştir. Çok rastladığımız büyüklükte bir yılan değil. 4-5 metreye özellikle egzotik hayvanların yaşadığı yerlerde Ekvator çevresinde ve ormanlarda daha çok gördüğümüz hayvanlar. Karasal iklime yakın yerlerde bu tarz hayvanlara çok fazla rastlamıyoruz." diye konuştu.

"YUVASI DAĞILMIŞ OLABİLİR"

Benli, bu tür yılanların dişilerinin daha büyük olduğunu daha çok kemirgen, tavşan gibi hayvanlarla beslendiğini kaydetti.

Yılanın soğukkanlı bir sürüngen olduğuna dikkati çeken Benli, şunları söyledi:

"Özellikle bu mevsimlerde ve soğuk havalarda soğuk kanlı hayvanlar dediğimiz bu hayvanların kış uykusuna yatması gerekiyor. Havaların erken ısınması bunların şaşırarak uyanmasına sebep oluyor. Yağışın fazla olmasıyla birlikte dere kenarlarında veya nehir kenarlarında yuva yapmalarından dolayı, suların yükselmesinden dolayı yuvası dağılmış olabilir. Bu yüzden çıkmış olabilir diye düşünüyorum. Muhtemelen yuvası bozulmuştur, ondan çıkmıştır. Havanın bu kadar soğuk olması güneşin olmaması hayvanın hareketlerini çok kısıtlayacağı için bu dönemde tercih ettikleri bir şey değil."