17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Marmaris
GÜNDEM

Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi hastaneye yatırıldı

Marmaris'te Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen zanlı, mahkeme kararıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gönderildi

17 Ocak 2017 Salı, 22:22:18 Güncelleme: 22:23:16 AA

Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı, Manisa Ruh ve Hastalıkları Hastanesine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği ve AK Parti’yi terörle suçlayan bildiri dağıttığı gerekçesiyle gözaltına alınan Cemalettin U. (44), Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı, savcılık talimatıyla emniyetten Marmaris Devlet Hastanesi psikiyatri servisine sevk edildi.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirlenen zanlı, daha sonra mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, Cemalettin U'nun, tedavisi için hastaneye sevkine karar verdi.

Cemalettin U, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gönderildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Muğla-Marmaris karayolu kapandı
GÜNDEM

Muğla-Marmaris karayolu kapandı
Binali Yıldırım: 340-343 bandında oy bekliyorum
GÜNDEM

Başbakan beklediği oyu açıkladı
AK Parti'li Necdet Ünüvar'dan "Recep İvedik 5" filmine tepki
GÜNDEM

AK Partili vekilden Recep İvedik mektubu
Binali Yıldırım'dan Reina saldırganı açıklaması: Birçok detay var ama...
GÜNDEM

Başbakan'dan 'Reina' açıklaması: Birçok detay var ama. ...
15 yaşındaki Pınar Türkan Şit'ten 2 gündür haber alınamıyor
GÜNDEM

15 yaşındaki Pınar'dan 2 gündür haber alınamıyor
Demir parmaklık çocuğun eline saplandı
GÜNDEM

Okul bahçesinde korkunç kaza
Konya'da dilenciler, topladıkları parayı ekmek arası dönerin içine saklamış
GÜNDEM

DİLENCİNİN YEDİĞİ DÖNERDEN ÖYLE BİR ŞEY ÇIKTI Kİ...
İzmir'de aynı aileden 4 kişiyi öldüren zanlı intihar etti
GÜNDEM

BİR AİLEYİ KATLETTİ, POLİS EVİNE GİTTİĞİNDE O GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTI!
Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov tek başına tutuluyor
GÜNDEM

REİNA SALDIRGANI TEK BAŞINA TUTULUYOR
İstanbul Boğazı sis nedeniyle transit gemi trafiğine kapatıldı
GÜNDEM

İSTANBUL BOĞAZI TRANSİT GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Konya'da sis ve buzlanma nedeniyle 32 araç birbirine girdi
GÜNDEM

32 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ!
Tekmeci saldırgan 8 Mart 2017 Dünya Kadınlar Günü'nde hakim karşısında
GÜNDEM

DURUŞMA İÇİN ANLAMLI GÜN!