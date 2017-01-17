Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi hastaneye yatırıldı

Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı, Manisa Ruh ve Hastalıkları Hastanesine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği ve AK Parti’yi terörle suçlayan bildiri dağıttığı gerekçesiyle gözaltına alınan Cemalettin U. (44), Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı, savcılık talimatıyla emniyetten Marmaris Devlet Hastanesi psikiyatri servisine sevk edildi.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirlenen zanlı, daha sonra mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, Cemalettin U'nun, tedavisi için hastaneye sevkine karar verdi.

Cemalettin U, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gönderildi.