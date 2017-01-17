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Mardin terör operasyonu
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Mardin'deki terör operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Mardin'in Derik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

17 Ocak 2017 Salı, 23:48:52 Güncelleme: 23:50:20 AA

Mardin'in Derik ilçesinde PKK/KCK - PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ikisi Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK – PYD/YPG terör örgütüne yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ş.A. ve S.K. ile Suriye uyruklu H.S. ve M.S. gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan S.K. ve Suriye uyruklu H.S. ile M.S. tutuklandı, Ş.E. ise salıverildi.

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