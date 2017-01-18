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YATAĞIN ALTINA SAKLANDI

Operasyon sırasında Abdukadir Masharipov’un yatağın altına saklandığı öğrenilirken, oldukça korktuğu da gözlendi. Terörist, ilk ifadesinde ise saldırıyı nasıl planladığını, nasıl keşif yaptığını, eylem sırasında ve sonrasında neler yaptığını tek tek polise anlattı.