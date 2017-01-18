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Reina teröristi Abdulkadir Masharipov'un ilk sözü "Beni öldürmeyin!"

18 Ocak 2017 Çarşamba, 02:24:15

Yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi katleden DEAŞ’lı terörist Abdulkadir Masharipov’un, irtibatlı olduğu 3 Özbek’in Hatay’da yakalanmasının ardından paniğe kapılıp Konya’daki hücreyle temasa geçtiği, sonrasında ise Esenyurt’taki hücre evlerinin tespit edilerek kendisine ulaşıldığı ortaya çıktı

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    Nihat ULUDAĞ-Müslim SARIYAR-Yusuf DOĞAN-Neşet DİŞKAYA/GAZETE HABERTÜRK

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    Edinilen bilgiye göre, katliamın ardından istihbarat birimleri, DEAŞ içindeki haber kaynaklarına “Dikkatli olun” uyarısı yaptı. Teröristin yurtdışına kaçabileceği değerlendirilerek sınırda kaçakçılık yapan kişiler yakın takibe alındı.

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    Hatay polisi, Masharipov’a olay günü ve sonrasında yardım ettiği belirlenen Özbek asıllı 3 kişinin kente geldiğini ve kaçakçılarla temas kurduğu bilgisini aldı. 3 Özbek, Hatay’da yakalanıp İstanbul’a gönderildi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 4 saat önce
    adamda 72 milletten para varmış
  • Misafir 4 saat önce
    bizde zaten öldürme yok, besliyoruz, keşke öldürebilsek
  • Misafir 4 saat önce
    evet bunu öldürmeyin öldürmekten beter edin
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