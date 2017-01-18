Reina canisi Abdulkadir Masharipov'un asıl hedefi Taksim'di

Masharipov ’un eylem talimatını Rakka’da bulunan ‘Hoca Aka’ kod isimli üst düzey DEAŞ emirinden cep telefonu üzerinden görüntülü konuşmayla aldığı belirlendi. İlk eylem talimatının, yılbaşı gecesi Taksim Meydanı’nda bulunan kalabalığa yönelik verildiği saptandı.

DEAŞ emirinin “Taksim’de eylem yap” talimatı üzerine burada keşif yapan Masharipov’un, yılbaşı gecesi Taksim ve çevresinde 5 bin polisle güvenlik önlemi alınması üzerine Taksim eyleminden vazgeçtiği öğrenildi.

TALİMATI 21.30’DA ALMIŞ

Teröristin, Reina eylemi talimatını 21.30’da aldığı, taksi ile gece kulübünün önünden geçerek keşif yaptığı ifade edildi. Edinilen bilgilere göre Suriye’den, Reina’nın içerisini gösteren ve internet üzerinden alındığı belirlenen görüntü teröristin cep telefonuna gönderildi.

Masharipov, daha sonra aynı taksi ile silah ve flashbang malzemelerini almak için Zeytinburnu’na döndü. Buradan malzemeyi alıp Reina’ya giden terörist, katliamı gerçekleştirdi.

Masharipov’a içinde silah ve flashbang çantayı veren Uygur uyruklu bir Çin vatandaşı da gözaltına alındı. Terörist, saldırı öncesi 3 gün Başakşehir’de kaldı.

Eylem günü saat 16.00’da buradan ayrıldı. Kamera kayıtlarına göre sigara kullanmayan Masharipov, olay günü sigara içmeye başladı.

Nihat ULUDAĞ-Müslim SARIYAR-Yusuf DOĞAN-Neşet DİŞKAYA/GAZETE HABERTÜRK