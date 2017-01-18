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Reina canisinin kaldığı site
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Reina canisinin kaldığı sitenin emlakçısı Sarıca: Kamera olmadığı için orayı tutmuşlar

Reina canisinin ve diğer hücre arkadaşlarının kaldığı sitenin emlak işleri ile ilgilenen Burak Sarıca, 'Yabancılara vermiyoruz' diyerek gönderdim, daireyi Mahmut diye birinden kiralamışlar" dedi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 03:40:46 Güncelleme: 07:31:32

Sitenin emlak işlerini yapan Burak Sarıca, evde yakalanan Afrikalı kadınlardan birinin 3 gün önce işyerine geldiğini söyledi. Sarıca, kadının Türkçesi’nin iyi olmadığını belirterek, “Burada oturduğunu, bir daire daha istediklerini söyledi. 

 ‘Yabancılara vermiyoruz’ deyip gönderdim” dedi. “Daireyi Mahmut diye birinden kiralamışlar” ifadesini kullanan Sarıca, şöyle konuştu: 

Bedelinin de üstünde ödemişler. Kamera olmadığı için orayı tutmuşlar. Bir kadın ve bir erkek kiralamış, 80 metrekare. Reina saldırganını hiç görmedik. Siteye dışarıdan görünmeden, otoparktan girilebiliyor.

Nihat ULUDAĞ-Müslim SARIYAR-Yusuf DOĞAN-Neşet DİŞKAYA/GAZETE HABERTÜRK

 

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