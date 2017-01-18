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Rakamlarla Esenyurt'taki dev operasyon
18 Ocak 2017 Çarşamba, 03:55:37 | Güncelleme: 04:34:41
Reina saldırganı Esenyurt'ta düzenlenen bir operasyon ile yakalandı. İşte rakamlarla nefes kesen o operasyon
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7,200 SAAT - Abdulkadir Masharipov'un yakalanması için güvenlik kameralarında incelenen süre.
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2,000 POLİS - Teröristi yakalamak amacıyla içinde özel ekiplerin de olduğu polis sayısı.
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4 KENT - İstanbul, Konya, Hatay ve İzmir'de operasyonlar gerçekleştirildi.
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2,000 İHBAR - Polise yapılan ihbar sayısı.
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152 - 4 kentte baskın düzenlenen adres sayısı.
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168 - Operasyonlarda gözaltına alınan yabancı şüphelilerin sayısı(tamamı sınırdışı edildi.)
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50 - Operasyonlarda gözaltına alınan vatandaş sayısı.
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20 - Ortaya çıkarılarak çökertilen DEAŞ hücresi sayısı.
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2 - Operasyonla cezaevine gönderilen sayısı.
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2 SİLAH 2 DRONE - Silivri hücresinde ele geçirilen malzemeler.
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197 BİN DOLAR - DEAŞ'ın Sivil hücresinde ele geçirilen ve örgüte ait olduğu belirtilen para.
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5 - Reina teröristi Masharipov'un da yakalandığı Esenyurt'taki 36 No'lu dairede yakalanan kişi sayısı.
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DEAŞ'LI TERÖRİST MASHARİPOV'UN KÜNYESİ
AD: Abdulkadir Masharipov.
KOD ADI: Ebu Muhammed, Horasani Abdulkavi
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UYRUK: Tacik asıllı Özbekistan vatandaşı.
DOĞUM YERİ-YILI: Özbekistan/1983
MEDENİ HALİ: Evli ve 2 çocuk sahibi.
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- Suriye'deki DEAŞ unsurlarıyla irtibatlı.
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- Afganistan ve Pakistan'da 2 yıl silah eğitimi aldı.
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- İran'da 2015'in aralık ayında tutuklanıp 15 gün cezaevinde kaldı.
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- Rusça, Arapça, Çince, Türkçe biliyor.
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- Türkiye'ye İran üzerinden 2016 yılı ocak ayında yasadışı yollardan giriş yaptığı sanılıyor.
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- Konya'dan İstanbul'a geliş tarihi: 16 Aralık 2016
GAZETE HABERTÜRK
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