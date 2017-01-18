18 OCAK 2017
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Rakamlarla Esenyurt'taki dev operasyon

18 Ocak 2017 Çarşamba, 03:55:37

Reina saldırganı Esenyurt'ta düzenlenen bir operasyon ile yakalandı. İşte rakamlarla nefes kesen o operasyon

  • 1
    1 | 77

    7,200 SAAT - Abdulkadir Masharipov'un yakalanması için güvenlik kameralarında incelenen süre.

  • 2
    2 | 77

    2,000 POLİS - Teröristi yakalamak amacıyla içinde özel ekiplerin de olduğu polis sayısı.

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    3 | 77

    4 KENT - İstanbul, Konya, Hatay ve İzmir'de operasyonlar gerçekleştirildi.

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