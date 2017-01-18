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Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete'de

Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye bağlı iş yerlerindeki grevin ertelenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 05:17:31 Güncelleme: 05:18:56 AA

Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye bağlı iş yerlerinde Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından uygulanan grevin ertelenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, söz konusu grevin "milli güvenliği bozucu nitelikte" görülmesi nedeniyle 60 gün süreyle ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Grev, Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Bursa ve Kocaeli'deki iş yerlerinde uygulanıyordu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Medeniyetler İttifakı Enstitüsüne ilişkin karara da Resmi Gazete'de yer verildi.

Medeniyetler İttifakı Enstitüsünün İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmasının kararlaştırıldığı belirtilen kararda, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) söz konusu kararın uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulama esaslarını belirlemeye yetkili kılındığı kaydedildi.

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