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Van'da PKK'ya operasyon

Güvenlik güçleri Van'ın Edremit ilçesinde bir eve düzenlediği operasyonda 2 PKK'lı teröristi ölü ele geçirdi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 07:03:29 Güncelleme: 08:08:52

Van İl Merkezi Edremit ilçesi Emin Ali Paşa Mahallesi'nde Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel harekat Şube  Müdürlüğü ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 2 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.

Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre; Hücre evinde bulunan teröristlere yapılan teslim ol çağrısı üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Konu ile ilgili olarak operasyonlar devam ediyor.

NİHAT ULUDAĞ/HABER MERKEZİ

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