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Bylock
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Batman merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

Batman merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. ByLock kullandığı tespit edilen 14 kişiden 11'i gözaltına alındı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 08:17:23 Güncelleme: 08:18:20 AA

Batman merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ya da görevden uzaklaştırılan personel hakkında açtığı soruşturmayı yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'nin kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı çıkartılan 14 şüpheli için Batman, Ankara, Afyonkarahisar, Çorum, Denizli, Erzurum, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Malatya ve Manisa illerinde 24 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bu kişilerden 11'ini gözaltına alan ekipler, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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