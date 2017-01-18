18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
GÜNDEM

Şanlıurfa'da yarım ton uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda yarım tondan fazla uyuşturucu yakalandı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 08:24:59 Güncelleme: 08:34:14 İHA

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, yarım tondan fazla esrar maddesi geçirildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 Ocak 2017 günü gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, yarım tondan fazla esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlk olarak Siverek'te M.K. ve L.K. isimli şahısların ikametinde yapılan aramada, 14 bin 820 kg esrar ile satış için paketlenmiş 500 gr esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonun devamında Hilvan ilçesinde şahıslara ait bir adreste bulunan traktör kasasında ise 29 çuval içerisinde toplam 329 bin 930 kg esrar samanların arasına gizlenmiş şekilde bulundu.

Yine Siverek ilçesinde yapılan yol uygulaması neticesinde, Diyarbakır'dan gelmekte olan kamyon kasasında yapılan aramada 41 parça halinde 258 bin 340 kg esrar ele geçirildi, olayla ilgili olarak M. İ. G. isimli şahıs gözaltına alındı" denildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa Siverek'te kesilmiş 4 eşek kafası bulundu
GÜNDEM

Siverek'te kesilmiş 4 eşek kafası bulundu
Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğun asansöre sıkıştı
GÜNDEM

Kıyafeti asansöre sıkıştı, hayatını kaybetti
Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret
GÜNDEM

Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret
Şanlıurfa Viranşehir ve Bozova Belediye Başkanları tutuklandı
GÜNDEM

Şanlıurfa'da iki belediye başkanına tutuklama
Çatıdan düşen okul müdürü Ramazan Kocaoğlu hayatını kaybetti
GÜNDEM

Çatıdan düşen müdür hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da yola yerleştirilmiş patlayıcı bulundu
GÜNDEM

Yola yerleştirilmiş patlayıcı bulundu
Tekmeci saldırgan 8 Mart 2017 Dünya Kadınlar Günü'nde hakim karşısında
GÜNDEM

DURUŞMA İÇİN ANLAMLI GÜN!
İstanbul Boğazı sis nedeniyle transit gemi trafiğine kapatıldı
GÜNDEM

İSTANBUL BOĞAZI TRANSİT GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI
İzmir'de aynı aileden 4 kişiyi öldüren zanlı intihar etti
GÜNDEM

BİR AİLEYİ KATLETTİ, POLİS EVİNE GİTTİĞİNDE O GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTI!
Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov tek başına tutuluyor
GÜNDEM

REİNA SALDIRGANI TEK BAŞINA TUTULUYOR
Konya'da dilenciler, topladıkları parayı ekmek arası dönerin içine saklamış
GÜNDEM

DİLENCİNİN YEDİĞİ DÖNERDEN ÖYLE BİR ŞEY ÇIKTI Kİ...
Konya'da sis ve buzlanma nedeniyle 32 araç birbirine girdi
GÜNDEM

32 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ!