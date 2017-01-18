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TSK'da Bylock operasyonu

54 ilde 243 TSK personeline yönelik operasyon başlatıldı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 08:26:57 Güncelleme: 09:52:15 AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 54 ilde 243 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde elde edilen yeni deliller üzerine 243 TSKpersoneli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize, Güvenlik ve Mali suçlarla mücadele ile asayiş şube müdürlüğü ekiplerince, 54 ilde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden bazıları gözaltına alındı, arama yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ile iletişim ve bilişim malzemeleri ele geçirildi.

ÖNCEKİ SORUŞTURMALARDA 315 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca daha önce yürütülen soruşturma kapsamında Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 295 subay ve 280 astsubay olmak üzere toplam 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda İstanbul merkezli 58 ilde yürütülen 2 ayrı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilenlerden 351'i yakalanmış ve bunlardan 315'i tutuklamıştı.

Şüphelilerden aralarında etkin pişmanlıktan faydalananların da bulunduğu 36'sı ise serbest bırakılmıştı.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 34 dakika önce
    insallah yakında meclis teki fetoculerede sıra gelir
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