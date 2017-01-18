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Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli
GÜNDEM

Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli Meclis'te bir araya geldi

Anayasa görüşmelerinin ikinci turu başlamadan gerçekleşen görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, "Anayasa değişikliği ile ilgili kaygılarımı paylaştım" dedi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 09:56:51 Güncelleme: 13:00:13 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerinin başlayacağı gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli, Meclis'teki makam odasında kabul ettiği Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Kritik görüşme 45 dakika sürdü.

"KAYGILARIMI PAYLAŞTIM"
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu buluşma sonrası, "Bugünlerde benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Lütfedip kabul ettiler. Anayasa değişikliği ile ilgili kaygılarımı paylaştım. Kendisine çok teşekkür ederim" diye konuştu. MHP Lideri Bahçeli “Sayın genel başkan gerekeni söyledi” dedi.

GÖRÜŞME ÖNCESİ SERT MESAJLAR
Kılıçdaroğlu'nun talep ettiği görüşme öncesinde Bahçeli, Twitter hesabından CHP'nin anayasa görüşmelerindeki tutumuna yönelik sert mesajlar vermişti. Dün Meclis'te partisinin grubunu toplayan CHP lideri, Bahçeli'nin sözlerinin hatırlatılması üzerine randevunun iptal edilmeyeceğini belirterek, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" demişti.

Görüşme, Başbakan Binali Yıldırım'a da sorulmuş, Yıldırım, "Bu görüşmeyle ilgili görüşüm yok. Ne konuşacaklar bilmiyorum. 1. tur oylama tamamlandı. Ama Sayın Bahçeli'nin açıklamasından ne konuşulacağı belli oldu" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 2 dakika önce
    Yeni ana muhalefete selâm olsun
  • Misafir 6 dakika önce
    Bahçeli istifa!
  • Misafir 7 dakika önce
    kk acayip sinirli ve düşünceli:))
  • Misafir 13 dakika önce
    dertleşmek istedi heralde abisiyle
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