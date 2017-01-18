Tekne arızalanınca bir saat denizin ortasında mahsur kaldılar

Eminönü'nden Kadıköy'e gitmek için özel bir şirketin teknesine binen vatandaşlar denizde büyük şok yaşadı. Teknenin arızalanmasıyla deniz ortasında yaklaşık bir saat mahsur kalan vatandaşlar, iki teknenin halatları bağlayarak çektiği tekne içinde karaya ulaştı.

İşlerinden çıkarak Eminönü'nde bulunan özel bir şirkete ait yolcu teknesine binen vatandaşlar büyük şok yaşadı. İddiaya göre Eminönü'nden dün akşam saat 18:10 sıralarında hareket eden özel şirkete ait yolcu teknesi bir süre açıldıktan beş dakika sonra arıza yaptı. Daha sonra teknenin kaptanı motoru çalıştırmayı başardı. Ancak bu kez tekne Sarayburnu açıklarında yolcu teknesi bilinmeyen bir nedenden yeniden arızalandı. Teknede bulunan vatandaşlar büyük bir şok yaşarken, ne yapacaklarını şaşırdı. Bu sırada yardıma çağrılan teknede bulunanlar da arızalanan tekneyi çekemeyince vatandaşların paniği iki kat daha arttı. Tekne görevlileri bu kez ikinci tekneyi çağırdı. Teknelerden biri bağlanan halat ile arızalı tekneyi çekerken, bir diğer tekne ise herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için yanında seyretti. Halatla bağlanan tekne çekilerek Kadıköy Çayırbaşı İskelesi'ne çekildi.

Bir saat boyunca denizin ortasında kalan vatandaşlar ise tepkiliydi. Denizde mahsur kalan yolculardan biri, "Eminönü'nden Kadıköy motoruna bindim. Motor açıldıktan beş dakika sonra duraklama yaptı sonra devam etmeye başladı. Sarayburnu açıklarında tekne tekrar arıza yaptı. Takviyeli motor geldi. çekmeye çalıştı bizi çekmede başarılı olamadı. İkinci tekne de geldi. Yan yana sabit tuttular. Motoru bağladıktan sonra Kadıköy Çayırbaşı'na çekildi. Yaklaşık bir saati yakın mahsur kaldık. Mağduruz. Hiçbir yetkili özür dilemedi. Çok acı verici" dedi.