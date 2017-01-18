Güngören'de hısızların suçüstü yakalandığı operasyon kamerada

Güngören'de bir süre önce vatandaşlar mahalleye dadanan hırsızlar nedeniyle zor anlar yaşamış, hatta bazı mahalle sakinleri gece mahallede nöbet tutmaya başlamıştı. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri i hırsızlara karşı önlemlerini iki kat arttırarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Önceki gece bir işyerinin önüne araba ile gelen 2 şahıs yanlarına getirdikleri çanta ile işyerinin yangın merdivenine doğru gitti. Uygun bir fırsatı bulan şahıslar yanlarına getirdikleri çantanın içerisinden çıkardıkları malzemeler ile kilidi kırdılar. Ardından yangın merdiveninde çıkan şahısları çevrede oturan vatandaşlar tarafından fark edip polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızlı bir şekilde gelen polis ekipleri çatıya saklanan 2 şahsı bularak kıskıvrak yakaladı. Şahıslar hırsızlık yapmak için kullanacakları malzemeler ile dolu çantayı da yan binanın çatısına attı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gece 1 civarında araba ile 2 şahsın işyerinin arkasında geldikleri görünüyor. Ardından 2 şahıs yangın merdiveninden işyerine giriyor Bu sırada polis ekipleri hızla koşarak işyerine giriyor. Yakalanan hırsızlar ardından binadan çıkarılarak polis merkezine götürülüyor.

Hırsızların otomobil ile geldiklerini ifade İş hanının yöneticisi Yılmaz Özdemir, " Hırsızlar yangın merdivenini kapısını ve kilidini kırarak tahrip edip binaya girmeye çalıştılar. Polis ekipleri hırsızları çatıda kıstırıp yakaladılar, polis ekiplerine teşekkür ediyoruz. Geçen gün de bizim iş yerinin kapısını kırıp malları almışlardı. Polis ekipleri iki dakikada geldiler sağ olsunlar. Ekipler olmazsa burası ciddi şekilde zor durumda kalır. Buradaki esnafın çok yüreği yanıyor bu konuda ama sağ olsun polis ekipleri gerekli müdahaleyi yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Şüpheli şahısların polis tarafından kıskıvrak yakalandığını ifade eden İş yeri sahibi Orhan Arslan, " Polislerin geçekleştirdiği operasyon başarılı bir şekilde gerçekleşti. Bizlerinde esnaf olarak güvenlik önlemleri almamız gerekiyor. Sadece polisten devletten beklemememiz gerekiyor. Bizimde bu çalışmaları hep birlikte güçlü bir şekilde yapmamız gerekiyor" dedi.

Güngören Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen F.A (33) 15 farklı suçtan sabıkası bulunuyor, N.A (26) 9 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, şüpheli şahıslar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.