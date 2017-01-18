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Fırat Kaleli Bedirhan Laçin
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Saldırıya uğrayan oğluna giden Bedirhan Laçin kaza yaptı: 1 ölü

Oğlu öldürülen baba hastaneye giderken başka bir gencin ölümüne neden oldu. Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, motosikletli Fırat Kaleli hayatını kaybetti

18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:55:09 Güncelleme: 11:05:57

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bıçaklan oğlu Ahmet Laçin'in kaldırıldığı hastaneye giymeye çalışan baba Bedirhan Laçin, motosikletli Fırat Kaleli'ye çarparak ölümüne neden oldu. Oğlunun da öldüğünü öğrenen baba sinir krizleri geçirdi.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI
Çorlu'nun Nusratiye Mahallesi'nde iş arkadaşları olan Ahmet Laçin ile Sinan Şahin iddiaya göre "Neden yan baktın" meselesi yüzünden Nazım T. ve Metin K. adlı kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Nazım T. ve Metin K. üzerlerindeki bıçakları çekerek Sinan Şahin'i bacağından Ahmet Laçin'i ise göğsünden yaraladı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalbinden bıçaklandığı belirlenen Ahmet Laçin, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

HABERİ ALAN BABA MOTOSİKLETLİYE ÇARPTI
Oğlu Ahmet Laçin'in öldüğünden habersiz, yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı haberini alan baba Bedirhan Laçin, otomobille hastaneye gitmek için yola çıktı. Laçin'in kullandığı otomobil, Nusretiye Mahallesi'nde Fırat Kaleli yönetimindeki motosiklete çarptı. Bir restoranın motosikletli yemek kuryesi olarak görev yaptığı belirtilen ve kazada ağır yaralanan Fırat Kaleli'de kaldırıldığı aynı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından hastaneye ulaşan Bedirhan Laçin, bıçaklanan oğlu Ahmet Laçin ve aracıyla çarptığı kurye Fırat Kaleli'nin öldüğünü öğrenince sinir krizleri geçirdi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri bıçaklama olayının zanlıları Nazım K. ve Metin K.'yi gözaltına aldı. Her iki olaya ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Göksel GÜRSOY/ÇORLU

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YORUMLAR 1
  • Misafir 40 dakika önce
    Adam oldurmek bu kadar kolay olmamali.
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