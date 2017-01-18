Ramazan Kurnaz'ın yönetiminde Pınar Erbaş'ın sunumu ile ekrana gelen Show Ana Haber dün akşam ekrana gelen bülten ile tüm ana haber bültenleri arasında birinciliği göğüsledi.

Ramazan Kurnaz



SHOW ANA HABER, ÜÇ KATEGORİDE DE GÜN BİRİNCİSİ!



Hafta içi her gün uzman muhabir kadrosu ve deneyimli ekibiyle hazırlanan haberler düzenlenen canlı yayın bağlantılarıyla olay yerlerinden aynı anda Show TV ekranlarına taşıyan Show Ana Haber, dün akşamki yayınıyla Total’de 6,31 izlenme oranı (rating), 16,16 izlenme payı (share), ABC1 20+ 'da 5,91 izlenme oranı (rating), 16,14 izlenme payı (share), AB’de ise 5,56 izlenme oranı (rating), 16,83 izlenme payı (share), ana haber bültenleri arasında birinciliği göğüsledi.