Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre, B.K. isimli genç kadın, bir süre önce eşi S.K. ile tartıştı. Tartışma sonrası S.K. evi terk edip gitti. Kadın ise evden koşarak çıkıp kocasının park halindeki otomobilinin yanına geldi. Öfkeli kadın, önce otomobili çizerek zarar verdi. Öfkesini alamayan kadın, daha sonra otomobilin dikiz aynalarını, sileceği ve park lambalarını kırdı. Siniri bir türlü geçmeyen genç kadın, yoldan geçen vatandaşların şaşkın bakışları arasında aracı defalarca tekmeledi.

Bu arada bir başka otomobil sahibi, hemen olay yerine gelerek park halindeki otomobilinin de zarar görmemesi için alıp götürdü. Genç kadın ise koşarak yol kenarına gelip kilit parke taşını alıp tekrar geri koşarak otomobilin yanına giderek bu kez taşla otomobile zarar vermeye başladı.

Genç kadın otomobilin arka, ön ve kapı camlarını taşla tek tek kırdı. Çevredeki vatandaşların "yapmayın" uyarısına "kocamın aracı size ne!" diye yanıt vererek araca zarar vermeye devam etti. Bir süre daha zarar verdikten sonra taşı otomobilin üzerine atıp hızlı adımlarla evine doğru gitti. Bu anlar ise hem güvenlik kamerası tarafından hem de bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bu arada polise genç kadının otomobile zarar verdiği ihbarı geldi. Polis, olay yerine gelip genç kadını buldu. Genç kadın, otomobilin kocasına ait olduğunu, kavga ettikleri için zarar verdiğini söyledi. Polis, kadının kocası ile irtibata geçti. Koca, şikayetçi olmadığı için polis işlem yapmadan geri döndü. Genç kadın ise zarar verdiği otomobili olay yerinden alıp evinin önüne park etti. Genç kadın basın mensuplarına da araca kendisinin zarar verdiğini söyledi.