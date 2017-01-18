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Reina saldırganı
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Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov tek başına tutuluyor

Ebu Muhammed El Horasani Kod adlı Maşaripov'un TEM nezarethanelerinin birinde yalnız başına tutulduğu öğrenildi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:50:07 Güncelleme: 12:01:25 DHA

Reina'ya saldıran Tacikistan uyruklu Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) gözaltı işlemleri yaklaşık 36 saattir devam ediyor.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Maşaripov'un Özbekistan'da bir üniversitede Fizik bölümünde eğitim aldığı tespit edildi. Ebu Muhammed El Horasani Kod adlı Maşaripov'un TEM nezarethanelerinin birinde yalnız başına tutulduğu öğrenildi. Maşaripov'un gözaltı sürecinde uzun süre konuşmadığı ve ifadesinin yazılı olarak alınmaya başlanılmadığı öğrenildi.

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