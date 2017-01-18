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Konya'da sis ve buzlanma nedeniyle 32 araç birbirine girdi

Yaralananın olmadığı kazada, yola savrulan araçlar nedeniyle caddenin bir yönü trafiğe kapatıldı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:59:14 Güncelleme: 12:32:16 İHA

Konya'da yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 32 araç birbirine girdi.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Ünen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gizli buzlanma ve yoğun sis nedeniyle 2'si tır, 3'ü kamyonet ve biri belediye otobüsü olmak üzere 32 araç kaza yaptı. Yaralananın olmadığı kazada, yola savrulan araçlar nedeniyle caddenin bir yönü trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kaza karışan araçlara tek tek tutanak tuttu. Ekiplerin yaptıkları çalışmanın ardından trafik tek şeritten çift yönlü olarak sağlanmaya çalışıldı.

Kazaya karışan sürücüler karayolları ekiplerinin buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yapmadıklarını öne sürerek, duruma tepki gösterdi. Kazada ile birlikte hasar gören araçlarında zararlarının olduğunu söyleyen sürücüler duruma isyan etti.
Cadde kazaya karışan araçların bulundukları yerden kaldırılmasıyla tekrar çift yönlü olarak açıldı.

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