18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Konya
GÜNDEM

Konya'da dilenciler, topladıkları parayı ekmek arası dönerin içine saklamış

Bazı dilencilerin topladıkları madeni paraları, yakalanmamak için ekmek arası dönerlerin içine sakladığı ortaya çıktı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:35:07 Güncelleme: 12:38:23 DHA

Konya'da merkez Meram Belediyesi zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan operasyonda aralarında çocukları ile birlikte dilenen kadınların da bulunduğu 15 kişi yakalandı. Dilencilerden bazılarının yakalanmamak için topladıkları madeni paraları, ekmek arası dönerin içine sakladığı ortaya çıktı.

Meram Belediyesi Zabıta ekipleri, kentin farklı noktalarındaki dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında çocukları ila birlikte dilenen kadınların da bulunduğu 15 kişi yakalandı. Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen 15 kişinin yapılan üst aramasında yaklaşık 300 lira para bulundu. Bazı dilencilerin topladıkları madeni paraları, yakalanmamak için ekmek arası dönerlerin içine sakladığı ortaya çıktı. Bu durumu fark eden zabıtalar ise şaşkınlarını gizleyemedi. Dilencilerin üzerinde çıkan paralara Kabahatler Kanunu gereği el koyulurken, her biri hakkında 109'ar lira idari para cezası uygulandı.

Zabıta ekipleri, dilencilere yönelik denetimlerin sıklıkla devam ettiğini belirtti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Konya'da sis ve buzlanma nedeniyle 32 araç birbirine girdi
GÜNDEM

32 araç birbirine girdi!
İstanbul Boğazı sis nedeniyle transit gemi trafiğine kapatıldı
GÜNDEM

İstanbul Boğazı transit gemi trafiğine kapatıldı
Tekmeci saldırgan 8 Mart 2017 Dünya Kadınlar Günü'nde hakim karşısında
GÜNDEM

Duruşma için anlamlı gün!
Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov tek başına tutuluyor
GÜNDEM

Reina saldırganı tek başına tutuluyor
FETÖ’nün medya yapılanması hakkında iddianame hazır
GÜNDEM

FETÖ’nün medya yapılanması hakkında iddianame hazır
"Show Ana Haber" ana haber bültenlerinin lideri!
GÜNDEM

"Show Ana Haber" ana haber bültenlerinin lideri!
Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov tek başına tutuluyor
GÜNDEM

REİNA SALDIRGANI TEK BAŞINA TUTULUYOR
İzmir'de aynı aileden 4 kişiyi öldüren zanlı intihar etti
GÜNDEM

BİR AİLEYİ KATLETTİ, POLİS EVİNE GİTTİĞİNDE O GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTI!
Konya'da dilenciler, topladıkları parayı ekmek arası dönerin içine saklamış
GÜNDEM

DİLENCİNİN YEDİĞİ DÖNERDEN ÖYLE BİR ŞEY ÇIKTI Kİ...
İstanbul Boğazı sis nedeniyle transit gemi trafiğine kapatıldı
GÜNDEM

İSTANBUL BOĞAZI TRANSİT GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Konya'da sis ve buzlanma nedeniyle 32 araç birbirine girdi
GÜNDEM

32 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ!
Tekmeci saldırgan 8 Mart 2017 Dünya Kadınlar Günü'nde hakim karşısında
GÜNDEM

DURUŞMA İÇİN ANLAMLI GÜN!