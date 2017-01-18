İzmir'de aynı aileden 4 kişiyi öldüren zanlı intihar etti

İzmir'in Buca İlçesi'nde aynı aileden 4 kişiyi öldürdüğü iddia edilen Hakan K.'nın evinde intihar ettiği belirlendi. Zanlının, bir dönem öldürülen Hüseyin Tiryaki ile birlikte çalıştığı, zanlının babası ile Tiryaki'nin annesinin evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi.



Dün saat 09.30 sıralarında Kaynaklar Mahallesi 205/25 Sokak'ta ormanlık alana girişte yol kenarında bir erkek cesedi gören çoban, durumu polise bildirdi. Polis darp edildiği ve başından vurulması sonucu öldüğü belirlenen kişinin Buca'da telefon satışı yapan 27 yaşındaki Hüseyin Tiryaki olduğunu tespit etti. Cinayetle ilgili polisin araştırması sürerken, Tiryaki'nin ailesine ulaşamayan yakınları Menderes Caddesi 371 numaradaki evine gidince Tiryaki'nin annesi Aysel Aslan, 3 aylık hamile eşi Fadime Tiryaki ve üniversite öğrencisi üvey kız kardeşi Behiye Aslan boğazları kesilmiş ve çok sayıda yerlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.



İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri evin kapısında zorlama olmadığını saptadı. İddiaya göre yapılan araştırma sonunda cinayetleri Hakan K.'nın işlediğini belirleyen polis, zanlının evine baskın yaptı. Ancak Hasan K.'nın intihar ettiği belirlendi. Bir dönem Hüseyin Tiryaki ile birlikte çalışan Hasan K.'nın babası ile Tiryaki'nin annesinin evlilik hazırlığı yaptığı bildirildi.

STAJA GİTTİ KATLİAMDAN KURTULDU

DHA'nın haberine göre, Hüseyin Tiryaki'nin birlikte yaşadığı üvey kardeşi adalet meslek lisesi öğrencisi Emre Can Aslan'ın Hakan K.'nın eve gelmeden 1 saat önce stajı için İzmir Adalet Sarayına gittiği ve cinayetten kurtulduğu belirtildi.



"KİMSE BENİ KORKUTMAZ"

Öldürülen Hüseyin Tiryaki Facebook'ta 13 Aralık'ta "Hiç kimsenin adı beni korkutmaz oğlum..! Biz kellesi kopmuş çok padişah gördük..! Tiryaki" şeklinde paylaşım yapmıştı.

Neşet DİŞKAYA / İZMİR