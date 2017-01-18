18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İzmir
GÜNDEM

İzmir'de aynı aileden 4 kişiyi öldüren zanlı intihar etti

Yapılan araştırma sonunda cinayetleri Hakan K.'nın işlediğini belirleyen polis, zanlının evine baskın yaptı. Ancak Hasan K.'nın intihar ettiği belirlendi

18 Ocak 2017 Çarşamba, 13:00:30 Güncelleme: 13:15:42

İzmir'in Buca İlçesi'nde aynı aileden 4 kişiyi öldürdüğü iddia edilen Hakan K.'nın evinde intihar ettiği belirlendi. Zanlının, bir dönem öldürülen Hüseyin Tiryaki ile birlikte çalıştığı, zanlının babası ile Tiryaki'nin annesinin evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi.

Dün saat 09.30 sıralarında Kaynaklar Mahallesi 205/25 Sokak'ta ormanlık alana girişte yol kenarında bir erkek cesedi gören çoban, durumu polise bildirdi. Polis darp edildiği ve başından vurulması sonucu öldüğü belirlenen kişinin Buca'da telefon satışı yapan 27 yaşındaki Hüseyin Tiryaki olduğunu tespit etti. Cinayetle ilgili polisin araştırması sürerken, Tiryaki'nin ailesine ulaşamayan yakınları Menderes Caddesi 371 numaradaki evine gidince Tiryaki'nin annesi Aysel Aslan, 3 aylık hamile eşi Fadime Tiryaki ve üniversite öğrencisi üvey kız kardeşi Behiye Aslan boğazları kesilmiş ve çok sayıda yerlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri evin kapısında zorlama olmadığını saptadı. İddiaya göre yapılan araştırma sonunda cinayetleri Hakan K.'nın işlediğini belirleyen polis, zanlının evine baskın yaptı. Ancak Hasan K.'nın intihar ettiği belirlendi. Bir dönem Hüseyin Tiryaki ile birlikte çalışan Hasan K.'nın babası ile Tiryaki'nin annesinin evlilik hazırlığı yaptığı bildirildi.

STAJA GİTTİ KATLİAMDAN KURTULDU

DHA'nın haberine göre, Hüseyin Tiryaki'nin birlikte yaşadığı üvey kardeşi adalet meslek lisesi öğrencisi Emre Can Aslan'ın Hakan K.'nın eve gelmeden 1 saat önce stajı için İzmir Adalet Sarayına gittiği ve cinayetten kurtulduğu belirtildi.

"KİMSE BENİ KORKUTMAZ"

Öldürülen Hüseyin Tiryaki Facebook'ta 13 Aralık'ta "Hiç kimsenin adı beni korkutmaz oğlum..! Biz kellesi kopmuş çok padişah gördük..! Tiryaki" şeklinde paylaşım yapmıştı.

Neşet DİŞKAYA / İZMİR

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İstanbul Boğazı sis nedeniyle transit gemi trafiğine kapatıldı
GÜNDEM

İstanbul Boğazı transit gemi trafiğine kapatıldı
Konya'da sis ve buzlanma nedeniyle 32 araç birbirine girdi
GÜNDEM

32 araç birbirine girdi!
Konya'da dilenciler, topladıkları parayı ekmek arası dönerin içine saklamış
GÜNDEM

Dilencinin yediği dönerden öyle bir şey çıktı ki...
Tekmeci saldırgan 8 Mart 2017 Dünya Kadınlar Günü'nde hakim karşısında
GÜNDEM

Duruşma için anlamlı gün!
Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov tek başına tutuluyor
GÜNDEM

Reina saldırganı tek başına tutuluyor
FETÖ’nün medya yapılanması hakkında iddianame hazır
GÜNDEM

FETÖ’nün medya yapılanması hakkında iddianame hazır
İzmir'de aynı aileden 4 kişiyi öldüren zanlı intihar etti
GÜNDEM

BİR AİLEYİ KATLETTİ, POLİS EVİNE GİTTİĞİNDE O GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞUYOR
Konya'da dilenciler, topladıkları parayı ekmek arası dönerin içine saklamış
GÜNDEM

DİLENCİNİN YEDİĞİ DÖNERDEN ÖYLE BİR ŞEY ÇIKTI Kİ...
Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov tek başına tutuluyor
GÜNDEM

REİNA SALDIRGANI TEK BAŞINA TUTULUYOR
Tekmeci saldırgan 8 Mart 2017 Dünya Kadınlar Günü'nde hakim karşısında
GÜNDEM

DURUŞMA İÇİN ANLAMLI GÜN!
Konya'da sis ve buzlanma nedeniyle 32 araç birbirine girdi
GÜNDEM

32 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ!